#1 Tesla

Tesla spielt gemessen an der Marktkapitalisierung in einer eigenen Liga. Der Börsenwert belief sich am 1. April 2021 auf 656,5 Mrd. Dollar. Tesla war damit theoretisch so viel wert wie Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors und BYD (Platz zwei bis sechs) zusammengenommen. Die Aktie des E-Auto-Pioniers hatte Anfang 2021 einen Spitzenwert von 834,2 Mrd. Dollar erreicht – rund elfmal mehr als noch ein Jahr zuvor. Zum Jahreswechsel 2019/2020 hatte die Tesla-Marktkapitalisierung bei 75,7 Mrd. Dollar gelegen. Eine Tesla-Aktie kostete zum Stichtag rund 684 Dollar. Das alles machte Elon Musks Unternehmen laut „CompaniesMarketcap“ nicht nur zum mit Abstand wertvollsten Autohersteller, sondern zum weltweit achtwertvollsten Unternehmen überhaupt.