Titelthema: 50 Aktien fürs Leben

Langfristig investieren mit guten Dividenden: Diese Regel bleibt auch in der Corona-Krise gültig. Obwohl die Aktienmärkte hoch bewertet sind, gibt es noch günstige und dividendenstarke Papiere. Capital hat sie aus 1800 Titeln erneut herausgefiltert. Darunter sind viele klassische Industriekonzerne – einige junge Stars stehen aber schon an der Schwelle

Unsere Themen:

Chinas Techriesen: Mit aller Härte weist die Kommunistische Partei Techkonzerne wie Alibaba und Tencent in die Schranken. Was ist der Plan, und was bedeutet er für Investoren?

ThyssenKrupp: Für seine Stahlsparte hofft der Konzern auf den rettenden Staat – doch bei der Industrieikone tobt auch ein alter Kulturkampf

Neue Mobilität: Deutschland steigt um auf Elektroautos. Aber die Versprechen der Hersteller und die Zahl schneller Ladestationen halten nicht Schritt

Fachkräfte: Sie warten neuerdings länger auf Ihre Bestellung, wenn Sie ausgehen? In der Pandemie haben viele Servicekräfte notgedrungen neu angefangen – Capital hat sie aufgesucht

Afghanistan: Dem Land droht eine dramatische Wirtschaftskrise. Die Taliban haben die Herrschaft, aber kein Geld mehr aus dem Westen. Es bleibt das Opium

Microsoft: Excel ist allgegenwärtig in der Datenverarbeitung. Das Programm kann viel, aber an entscheidenden Stellen nicht alles. Das stiftet manchmal Chaos

Digitale Champions: Wie schiebt man digitalen Wandel am geschicktesten an – und mit welchen technischen Mitteln? Eine exklusive Studie zeigt, wer es am besten kann

Geschmackssache: Waterdrop mausert sich zum wohl erfolgreichsten Start-up aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“

Capital History: Zehnter Teil der Serie „Pionierinnen der Wirtschaft“: Helena Rubinstein und Elizabeth Arden bauten Kosmetikimperien und wurden erbitterte Konkurrentinnen

Inflation: Die Preise steigen, doch die Daten sind unsicher. Der Anleiheexperte Wolfgang Bauer warnt vor Aktionismus

Makler-Kompass: Wie schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum? Darüber streiten vier Fachleute für den Immobilienmarkt. Plus: die besten Makler aus 150 Kommunen im Extraheft

Ärger mit Banken: Millionen Kunden stehen vor der Wahl: Entweder sie akzeptieren Minuszinsen und höhere Gebühren, oder sie verlieren ihr Konto. Aber es gibt Auswege

Hurtigruten: Die norwegische Kreuzfahrtreederei hat in der Corona-Flaute gelitten. Doch jetzt geht das Geschäft wieder los, mit außergewöhnlichen Zielen

Herbstmode: Modetipps für die Rückkehr ins Office. Capital gibt Hilfestellung, ob Blazer und Sakkos noch angesagt sind – oder der doppelte Windsor

