Mit Börsenhypes und Investments ist es immer das gleiche. Man kann sich den Mund fusselig reden oder noch so fundiert analysieren – Trends und Moden sind nicht zu stoppen. 50.000 Dollar als Kursziel wurden beim Bitcoin noch im Januar ernsthaft diskutiert, die Vorzüge von Bitcoin-Cash gegen Ethereum oder Ripple abgewogen. Der Gründer von IOTA durfte gar auf dem Sessel bei Markus Lanz Platz nehmen. Broker wie Etoro berichteten von täglich Dutzenden neuen Depotanfragen, da Anleger unbedingt Kryptowährungen handeln wollten. Bei Activtrades sah es kaum anders aus.

Nur zehn Monate später hat sich der Wind völlig gedreht. Statt 50.000 Dollar beim Bitcoin wäre kurzfristig manch einer schon mit 5000 Dollar zufrieden. Bitcoin Cash verliert fast täglich zweistellig und die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptowährungssektors beträgt noch 150 Mrd. Euro, wobei die Hälfte der Bitcoin ausmacht. Traurig aber wahr – eine Menge der Spekulation in Kryptos kam von Anlegern, die wenig Ahnung aber viel Gier mitbrachten. Wie das Portal bitcoin-krypto.de beobachtet, zieht die Meute gerade weiter. Denn Cannabis ist das nächste Nutztier, das durch die Dörfer getrieben wird.

Die Gier wechselt den Fokus

Namen wie Tilray, Cronos oder Canopy Growth muss man am Stammtisch jetzt draufhaben. Letzter Grund für eine Kursrally waren zuletzt die Ergebnisse der US-Halbzeitwahl am 6. November. Da die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert haben und zugleich Justizminister Jeff Sessions, der die Legalisierung von Cannabis ablehnt, auf Druck von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten ist, hofft man auf einen Mega-Markt. Nachdem die Aktien der Branche am 7. November um insgesamt 292 Mio. Dollar geklettert waren, haben sie am Tag darauf 265 Mio. Dollar an Börsenwert verloren. Einige Analysten hatten betont, dass Sessions‘ Rücktritt kurzfristig keinen Einfluss auf den Sektor haben werde. Volatilität ähnlich des Bitcoins im letzten Jahr lässt grüßen. Fast schon schwankungsarm ist dagegen der seit 2017 an der Börse München handelbare Marijuana Life Science ETF.

Was natürlich auch dazu gehört zu einem Boom ist eine absurde Bewertung des zugrunde liegenden Objekts. So sind die Tilray-Aktien auf einen Börsenwert von 10,3 Mrd. Dollar geklettert. Das ist das 80-Fache des von Analysten für 2019 vorhergesagten Umsatzes. BMW notiert laut Daten von Activtrades bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 und zahlt knapp fünf Prozent Dividende. BMW ist allerdings furchtbar wenig angesagt im Gegensatz zu Cannabis. Börse ist manchmal psychologisch eine extrem spannende Sache.

Der Hauptgrund für den Hype der Cannabis-Titel: Kanada ist das erste Industrieland, das den Weg der Legalisierung geht. Tilray-Vorstandschef Brendan Kennedy richtete seinen Blick daher umso stärker auf die Zukunft. Man habe 500 Mio. Dollar Cash und könne daher „sehr schnell“ in den USA investieren, wenn es dort eine Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene geben sollte, oder wenn ein Gesetz den Bundesstaaten die Erlaubnis geben würde, Marihuana zu legalisieren, ohne dass sich die Regierung in Washington einmische.

Canopy Growth verbucht Umsatzrückgang

Hingegen war das Papier des Wettbewerbers Canopy Growth um 15 Prozent nach der Präsentation der Ergebnisse eingebrochen. So sank der Umsatz vom zweiten auf das dritte Quartal von 25,9 Mio. auf 23,3 Mio. Kanadische Dollar. Dafür liegt der Börsenwert bei 10,8 Mrd. Kanadische Dollar – das ist das 13,8-Fache des Umsatzes für das Fiskaljahr 2019/20. Die Bewertung ist damit zwar nicht so astronomisch wie bei Tilray, dennoch ist sie extrem hoch, wenngleich Canopy laut den Schätzungen der Analysten in dem Jahr den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffen soll. Sollte das Unternehmen die extrem hohen Erwartungen erreichen, läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach Berechnungen von Feingold Research bei 212. Da ist auf Jahre hinaus explosives Wachstum eingepreist.

Aber so ist es eben mit Übertreibungen am Finanzmarkt. Wenn der mediale Unterbau stimmt und die Story nur einfach genug ist, springen ganz viele drauf. Fragen Sie doch mal bei denen nach, die zum Champions-League-Start im September die Aktie von Juventus Turin gekauft hatten – als der Hype um Christiano Ronaldo am größten war…