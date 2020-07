Gazprom: auf Sparflamme

Ein negativer Cashflow passt so gar nicht in die Liste aussichtsreicher Aktienkandidaten. Aber Gazprom hat als Energielieferant hohe Ausgaben zu stemmen. Fantasie kommt in die Aktie über die Kombination eines günstigen Ölpreises mit dem schwachen Rubel. Ersteres macht Gazprom nicht so viel aus, Zweiteres führt dazu, dass der russische Konzern schneller von einer Gegenbewegung profitiert.