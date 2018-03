Mittlerweile ist der angehende Mediengestalter 19 Jahre alt und Mitglied der Jungen Elite von Capital. In seiner Heimat macht er eine Ausbildung.

Capital: Silvan, du macht eine Ausbildung zum Mediengestalter an der Ostsee. Trotzdem bist du fast jedes Wochenende in Berlin und arbeitest ehrenamtlich im Organisationsteam von „Pulse of Europe“. Warum ist dir dieses Engagement so wichtig?

Silvan Wagenknecht: Weil ich Europa nicht den Nationalisten überlassen will. Die Pro-Europäer müssen auch endlich wieder gehört werden. „Pulse of Europe“ macht das möglich.

Was tut „Pulse of Europe“ gegen eben diesen Nationalismus?

Wir verschaffen denen Gehör, die an die europäische Idee glauben und die das Europa, das uns so viel ermöglicht, nicht aufgeben wollen.

Was ermöglicht dir Europa?

Europa bietet viele Freiheiten: Reisefreiheit, Pressefreiheit, eine unabhängige Justiz, aber auch Frieden zwischen Staaten, die vor noch nicht all zu langer Zeit noch die Waffen gegeneinander erhoben haben.

Deshalb hast du in Berlin die „Pulse of Europe“ Kundgebungen mit organisiert. Wäre eine Online-Kampagne nicht eine entspanntere Alternative gewesen – bei der weniger Zeit fürs Pendeln drauf geht?

Das ist nicht meine Art des zivilen Engagements. Für mich persönlich reichen Twitter und Facebook nicht aus. Ich hatte das Bedürfnis, für die europäische Idee aufzustehen, die Unterstützer sichtbar zu machen. Das geht auf der Straße besser als im Internet.

Wie hast du das neben deiner Ausbildung überhaupt geschafft?

Es war sehr anstrengend, das gebe ich zu. Mein Feierabend bestand aus Telefonaten, dem Schreiben von Pressemitteilungen, der Suche nach Impulsgebern für unsere Veranstaltungen. Einmal habe ich mich nachts in eine Studie eingelesen, um am nächsten Morgen ein Interview dazu geben zu können. In der Anfangszeit endete mein Tag mal um zehn Uhr nachts, manchmal erst um eins.

Heute vor genau einem Jahr schlug der europäische Puls zum 1. Mal auf dem #Gendarmenmarkt in #Berlin. #PulseofEurope pic.twitter.com/TIibZ5N81H — Silvan Wagenknecht (@swagenknecht_) 12. Februar 2018

Dazu kamen noch die Wochenenden…

Genau, ich bin dann immer nach Berlin gependelt und habe bei Freunden übernachtet.