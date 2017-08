25. Aug 2017 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

So wie modernes Business: Ein Mix aus Kreativität, akribischer Recherche und echtem Teamwork.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Anzugsakkos mit kurzen Hosen gehen gar nicht.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Die vielseitigen Talente des Trenchcoats stehen für mich im Fokus. Er ist wasserabweisend und praktisch zu tragen, zugleich ewiger Klassiker und topmodern und dank neuer Materialien und Farben immer einen neuen Blick wert!

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Mindestens ein maßgeschneidertes Stück.