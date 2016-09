Denkfehler der New‑Work‑Bewegung

23. Sep 2016 , Lars Vollmer

Die New Worker wollen die Arbeit besser gestalten. Aber in der Wirtschaft dreht sich alles um den Kunden. Von Lars Vollmer

Da hat sich ja wirklich eine enthusiastische Bewegung formiert: Unter der Flagge „New Work“, ein Begriff, der 2004 von Frithjof Bergmann eingeführt wurde, segelt eine immer ansehnlichere Flotte von Trainern, Coaches, Beratern und auch Unternehmen. Sie alle treffen sich auf interaktiven Großgruppenveranstaltungen, auf Open Spaces und Barcamps, und sie diskutieren und publizieren hoch emotional in Blogs und Plattformen im Internet. Ihnen geht es um mehr Sinn und Freude bei der Arbeit, um mehr Fairness in der Wirtschaft, um menschliche, artgerechte, erfüllende Arbeitsplätze.

Der Denkfehler

Die New Worker regen sich gerne darüber auf, dass sich so wenige Top-Manager mit der besseren Gestaltung von Arbeit beschäftigen. Sie wünschen sich mehr Widerhall in den Unternehmen, die sie gerne leicht herablassend als „Old Economy“ bezeichnen. Auch ich habe mich eine Zeit lang gefragt: Warum nur sind so wenige Führungskräfte an New Work interessiert?

Ja, warum sind diese blasierten Manager so ignorant? Warum verhöhnen sie die New Worker als Theoretiker oder gar Romantiker? Warum glauben sie einfach nicht an „intrinsische Motivation“, an Tischkicker, „Bring your own device“, Mitbestimmung, Flexibilität, Glück und Freiheit und behaupten, die schnöde Realität sei eben nun mal eine ganz andere?

Ich fand das naiv und gefährlich. Warum sind die so spießig und stur? Die werden schon sehen! Denn ich war fest davon überzeugt, dass attraktiver gestaltete und zu mehr Komplexität und Dynamik fähige, „modernere“ Arbeit automatisch zu erfolgreicheren Unternehmen führen würde, die den Platzhirschen im Wettbewerb Feuer unterm Hintern machen würden.

Tja. Mittlerweile habe ich verstanden, dass die Manager vielleicht sogar ziemlich klug sind, wenn sie sich NICHT mit New Work und ihren Leuchtturm-Beispielen beschäftigen.

Warum? Weil New Work die Kausalität der Arbeit vertauscht.