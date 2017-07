Die besten Deutschland‑Fonds

20. Jul 2017 , Julia Groth

Deutsche Investmentgesellschaften haben beim Vertrieb von Deutschland-Aktienfonds den weitaus größten Marktanteil. Ein Anbieter sticht allerdings besonders heraus: Unter den zehn deutschen Standardwertefonds für Privatanleger, die in den vergangenen drei Jahren laut Fondsratingagentur Morningstar am besten abgeschnitten haben, stammen gleich fünf von der Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset Management (Deutsche AM), ehemals DWS. Drei weitere Top-Ten-Produkte wurden von Allianz Global Investors (Allianz GI) aufgelegt. Ein Fonds wurde von der britischen Gesellschaft Barings lanciert, einer stammt von einer deutschen Investmentboutique.

Den höchsten Wertzuwachs verzeichnete auf Dreijahressicht der Fonds DWS Aktien Strategie Deutschland. Er legte in diesem Zeitraum um 15,3 Prozent pro Jahr zu. Seit Beginn dieses Jahres hat sich der Fonds mit einem Plus von 12,9 Prozent bislang ebenfalls überdurchschnittlich gut entwickelt. Fondsmanager Tim Albrecht hat Industrie- und Technologiewerte deutlich übergewichtet, zyklische Konsumgüteraktien und Titel aus der Gesundheitsbranche sind dafür untergewichtet. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören Aktien des Softwareherstellers SAP, der Allianz und der Deutschen Telekom. Mehr als ein Jahr lang war der Fonds für Neuanleger geschlossen. Seit dem 17. Juli können Investoren nun wieder neue Anteilsscheine kaufen.