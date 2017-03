Fonds im Fokus - Allianz Euroland Equity Growth

30. Mär 2017 , Julia Groth

Der Standardwerte-Fonds von Allianz Global Investors hat sich in den vergangenen Jahren gut geschlagen. Nun könnte er von der Erholung am europäischen Aktienmarkt profitieren. Von Julia Groth

Der Fonds

Europäische Aktien sind im Aufwind. Ihre Kurse haben sich seit Anfang des Jahres deutlich erholt. Zwischenzeitliche Rücksetzer können Europa-Fondsmanager nicht erschüttern: Sie gehen fest davon aus, dass die Wirtschaft in der Eurozone endlich in Schwung kommt und europäische Aktien ihr Aufholpotenzial gegenüber US-amerikanischen Titeln auszuschöpfen beginnen.

Der Allianz Euroland Equity Growth, aufgelegt im Herbst 2006 von Allianz Global Investors, profitiert von dieser Entwicklung. Seit Anfang Januar hat er rund sechs Prozent an Wert zugelegt. Auf Sicht von zehn Jahren schaffte er ein Plus von fast sieben Prozent jährlich. Damit ist er nach Daten der Fondsratingagentur Morningstar der erfolgreichste Euroland-Standardwertefonds in diesem Zeitraum. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,5 Mrd. Euro ist er darüber hinaus ein echtes Schwergewicht.