Nur um einmal die Dimensionen zu veranschaulichen: 3436 Milliarden Euro betrug die Leistung der gesamten deutschen Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt (Bip) im vergangenen Jahr. Infolge der Corona-Krise, des tiefsten Wirtschaftseinbruchs der Nachkriegsgeschichte, schätzt die Bundesregierung, dass das Bip in diesem Jahr um etwa 216 Milliarden Euro, das entspricht 6,3 Prozent, sinken wird.

Die Maßnahmen, die die große Koalition gestern in das Konjunkturpaket gepackt hat, dürften laut Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Volumen von 130 Milliarden Euro haben. Geht man davon aus, dass die Wirkung zielgerichteter Konjunkturhilfen ein Vielfaches der ursprünglichen Ausgaben betragen kann, reichen die Milliarden im Paket also rein rechnerisch aus, um die Wirtschaftskrise abzufedern oder den befürchteten Bip-Einbruch sogar auszugleichen. Doch so einfach ist es in diesem Fall nicht. Die konjunkturelle Wirkung der wichtigsten der mehr als 60 Punkte und Unterpunkte des Pakets im Einzelcheck:

Mehrwertsteuersenkung

Kosten von 20 Milliarden Euro in Form entgangener Einnahmen plant die Koalition für die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent für den normalen Satz und von sieben auf fünf Prozent für den ermäßigten Satz ein.

Vorteile: Die Steuersenkung ist schnell umsetzbar. Sie soll bereits am 1. Juli in Kraft treten. Dann wirkt sie sofort und gezielt beim Konsum, der ja angekurbelt werden soll. Nahezu alle Branchen können profitieren. Die zwei beziehungsweise drei Prozentpunkte können eine Familie mit mehreren tausend Euro Ausgaben im nächsten Halbjahr um einige hundert Euro entlasten. Ärmere Menschen, insbesondere Familien mit wenig Geld geben einen vergleichsweise großen Teil ihres Einkommens für Konsum aus, sie werden die Mehrwertsteuersenkung besonders deutlich spüren. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit bei ihnen groß, dass die Ersparnis in zusätzlichen Konsum fließen wird. „Erfahrungen aus anderen Ländern wie etwa Großbritannien während der Finanzkrise lassen erwarten, dass dadurch die Konsumausgaben ansteigen“, sagt Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts.

Nachteile: Der Staat kann Händler oder Dienstleister nicht zwingen, die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Einzelne Anbieter könnten stattdessen ihre Nettopreise erhöhen. Zudem droht nach Auslaufen der Regelung Anfang 2021 Katerstimmung für den Handel. Viele Verbraucher dürften größere Anschaffungen vorziehen, um noch von dem ermäßigten Steuersatz zu profitieren. Danach dürfte die Nachfrage nach vielen Gütern und Dienstleistungen erst einmal sinken.

Kinderbonus

Familien bekommen pro Kind einen einmaligen Bonus von 300 Euro. Die Kosten dafür schätzen die Regierungsparteien auf 4,3 Milliarden Euro.

Vorteile: Die Umsetzung ist unkompliziert, die Boni können schnell ausgezahlt werden. In einem gemeinsamen Papier hatten Ökonomen zahlreicher Wirtschaftsforschungsinstitute zwei Bedingungen genannt, damit ein Kinderbonus tatsächlich eine konjunkturfördernde Wirkung erzielt und nicht einfach auf den Sparkonten vermögender Familien geparkt wird: Die Zahlung ist einkommensteuerpflichtig, wird aber nicht auf Sozialleistungen wie Hartz IV angerechnet. Das haben die Koalitionäre in ihrem Beschluss auch so umgesetzt. Einkommensschwache Familien, die zusätzliches Geld mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit in zusätzliche Konsumausgaben stecken, profitieren also besonders.

Nachteile: Der Effekt ist einmalig und das Volumen vergleichsweise begrenzt.

Sozialgarantie

Mehr als fünf Milliarden Euro sind im Konjunkturpaket für eine sogenannte Sozialgarantie eingeplant. Mit diesem Geld soll der Bund die Sozialversicherungen bezuschussen, deren Ausgaben etwa durch die Rekordkurzarbeit und die steigende Arbeitslosigkeit steigen, während die Einnahmen mit der Konjunktur einbrechen. So soll ein Anstieg der Beiträge für Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung auf höchstens 40 Prozent der Lohnkosten begrenzt werden.

Vorteile: Es handelt sich weniger um eine Entlastung als die Verhinderung zusätzlicher Belastungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Sozialgarantie schützt gezielt Menschen mit mittleren Einkommen, die ihren Konsum allein wegen der Befürchtung stark steigender Sozialabgaben vielleicht eingeschränkt hätten. Die ausgesprochene Garantie gibt Planungssicherheit mindestens auch für das kommende Jahr.

Nachteile: Menschen mit sehr geringem Einkommen wie Hartz-IV-Empfänger profitieren nicht.