Seit Kurzem erleben einige Krypto-Projekte einen wahren Ansturm. Sie lassen sich unter dem Begriff Decentralised Finance (DeFi) zusammenfassen und bieten beispielsweise Kreditplattformen an. Woher kommt der neue Aufwärtstrend?

Die Krypto-Community erlebt zurzeit einen langersehnten neuen Boom. Hunderttausende Entwickler aus aller Welt arbeiten seit Jahren an echten Anwendungen für die Blockchain und ihre Angebote sind plötzlich heiß begehrt: Decentralised Fincance – kurz DeFi – heißt der Trend. Allein im Juli flossen mehr als 2 Mrd. Dollar an Anlegergeldern in die DeFi-Projekte.

Besonders die Ethereum-Blockchain steht dabei im Fokus, immerhin basieren 19 der 20 wichtigsten DeFi-Protokolle auf ihr. Der Kurs der Ethereum-Währung ist seit einigen Wochen ebenfalls stark gestiegen. Jetzt werden die Blockchain-basierten Finanzprodukte, darunter viele dezentrale Kreditplattformen, endlich massenhaft genutzt.

Die Start-ups setzen auf eine ähnliche These wie die ersten Fintechs: Analoge Bankdienstleistungen lassen sich digital und besser anbieten – nur eben dieses Mal mithilfe der Blockchain-Technologie. Nach dem Ende des großen Krypto-Booms von 2017 reduzierte sich auch die Zahl der Blockchain-Enthusiasten weitgehend auf diejenigen, die an mehr als nur schnellem Reichtum durch Kryptowährungen interessiert sind. Neue Applikationen konnten in aller Ruhe entwickelt werden, ohne dass die ganze Welt zuschaute.

