So steht es international um die Corona-Warn-App

Frankreich: Tous anti Covid

Am 22. Oktober ging in Frankreich die App „Tous anti Covid“ (Deutsch: Alle gegen Covid“) an den Start. Sie soll ihre Vorgängerin StopCovid ablösen. Eigentlich sollte die App ein „Prestige-Projekt“ werden, im Oktober musste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aber bilanzieren: „Das hat nicht funktioniert.“ Nur 2,6 Millionen Franzosen hatten die App bis Mitte Oktober heruntergeladen, das entspricht knapp vier Prozent der Bevölkerung. Als Grund für die Zurückhaltung gaben viele an, dass die App ständig aktiv war und zu viel Strom verbraucht habe. „Tous anti Covid“ setzt jetzt auf einige Neuerungen. Nutzer müssen die App nun manuell aktivieren. Der Scan von QR-Codes beispielsweise am Eingang von Geschäften oder Lokalen soll die Franzosen außerdem ermutigen, die App unterwegs mehr zu nutzen. Anders als „StopCovid“ setzt ihre Nachfolgerin auf Informationen in Echtzeit, um Nutzer über das Infektionsgeschehen in ihrem Umfeld auf dem Laufenden zu halten.