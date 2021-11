Satelliten

Die schwimmende Abschussrampe in der Nordsee soll kleine Satelliten in den Erdorbit befördern. Auch in diesem Bereich hat in den vergangenen Jahrzehnten ein privater Boom eingesetzt. Eines der prominenten Beispiele ist erneut SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen bietet über sein Satellitennetzwerk Starlink Breitband-Internetzugang an. Davon sollen insbesondere Nutzer in ländlichen und abgelegenen Gebieten profitieren. Starlink hat 2020 den Beta-Dienst gestartet und will bis Ende 2021 nahezu alle bevölkerten Gebiete weltweit abdecken. Dazu betreibt das Unternehmen schon jetzt die mit Abstand größte Flotte an Satelliten weltweit. Fast jeder zweite der etwa 4000 Satelliten, die derzeit unseren Planeten umrunden, soll von Starlink stammen. Der Anbieter will die Zahl in absehbarer Zeit mehr als verzehnfachen. Auf dem Foto ist der Start einer Falcon 9 zu sehen, die Starlink Satelliten in den Orbit befördern soll.