Als die Luca-App auf den Markt kam, galt sie als Geniestreich, um die Infektionsketten zu durchbrechen. In letzter Zeit ist es etwas ruhiger um die Anwendung geworden. Was ist schiefgelaufen?

PATRICK HENNIG: Wenn wir heute noch genauso viel Aufmerksamkeit wie im März und April bekommen würden, wäre das sicherlich überraschend. Aber wir wissen, wo wir herkommen. Noch im vergangenen Jahr lagen überall Zettel aus und wir kannten quasi die Telefonnummern unserer Nachbarn. Im Vergleich dazu hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. Ich würde sagen, dass wir unsere Erwartungen und Ziele erfüllt haben. Natürlich ist auch die Luca-App kein Allheilmittel, aber ein sehr wichtiger Baustein der Pandemie-Bekämpfung, gerade im Hinblick auf den Winter.

Ihre Anwendung wird seit Monaten von Datenschutz-Aktivisten und Sicherheitsforschern kritisiert. Was entgegnen Sie?

Schon vor Luca hat sich unser Unternehmen intensiv mit IT-Sicherheit befasst. In der Kritik stand ja die Grundidee hinter der App: zentrales System mit konkreten Informationen zu Ort, Zeit, Räumlichkeiten als Entscheidungsgrundlage für Gesundheitsämter wie bei Luca versus dezentrales, unkonkretes System zur individuellen Warnung wie bei der Corona-Warn-App. Die Sicherheit des Luca-Systems selbst war immer gegeben und ist heute stärker denn je. Ich würde sagen, Fort Knox ist unsicher dagegen. Dadurch, dass die Schlüssel im ganzen Land verteilt sind, gibt es keinen zentralen Angriffspunkt. Weder die Gesundheitsämter noch wir noch die Betreiber können allein auf die Daten zugreifen. Das macht dieses System so einzigartig. Es gibt außer Luca kein System zur Kontaktdatenerfassung, das dieses Maß an Sicherheit bietet. Wären wir nicht schon mit diesem hohen Maß an Sicherheit gestartet, würde es uns heute gar nicht mehr geben. Da bin ich mir sicher.

Haben Sie mit so viel Gegenwind gerechnet?

Nach den Diskussionen im vergangenen Jahr haben wir ein Stück weit damit gerechnet. Dass es am Ende so massiv kommt, aber nicht. Als wir den Quellcode veröffentlicht haben, haben wir ein eigenes Zertifikat für Entwickler hochgeladen, damit die schneller mit unserem Open-Source-Projekt starten können. Niemand hat sich das genau angeschaut, auf Twitter war trotzdem zu lesen: Die sind so doof, die haben Zertifikate veröffentlicht. Dabei war das ja Absicht. Wenn wir uns anschauen, was wir auf Basis des Feedbacks im Nachhinein geändert haben, sind es wenige Dinge gewesen. Das Krypto-System ist immer noch das gleiche wie an Tag eins. Und es hat gehalten. Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, dass keinerlei Kontaktdaten abhandenkamen.

Kritiker stellen nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Relevanz der Luca-App infrage. Der Chaos Computer Club etwa beziffert die Zahl der täglichen aktiven Nutzer auf gerade mal rund sechs Millionen Menschen. Das ist ein bisschen wenig.

Ist das wirklich wenig? In Wahrheit sind es sogar weniger als 6 Millionen Nutzer am Tag. In den vergangenen Wochen haben wir rund 2 Millionen Check-ins pro Tag verzeichnet. Man geht ja nicht jeden Tag ins Restaurant, in den Club oder in eine Bar. Insgesamt haben sich mehr als 36 Mio. Bürgerinnen und Bürger bei Luca registriert. Von unseren Android-Nutzern, die die App im September heruntergeladen haben, sind 85 Prozent der Downloads noch immer aktiv. Das ist eine sehr hohe Quote für eine App. Dass sich nicht alle Nutzer täglich an unserem System einchecken, heißt nicht, dass die App nicht genutzt wird. Sie kommt ja auch beim Vorzeigen des Impfnachweises zum Einsatz, ohne dass wir dies nachvollziehen können.

Was kann die Luca-App besser als die Corona-Warn-App?

Das sind zwei ganz unterschiedliche Lösungen. Bei der Corona-Warn-App geht es um das Risiko-Radar: Wie nah und wie lang saß ich mit jemandem zusammen? Wenn einer positiv getestet ist, kann die Corona-Warn-App andere darüber informieren. Obwohl die Corona-Warn-App dauerhaft im Hintergrund läuft, erfasst sie keine Kontaktdaten. Der Kern der Luca-App ist die digitale Anbindung an die Gesundheitsämter, die nur bei der Luca-App die Chance haben, eine individuelle Risikoeinschätzung vor Ort vorzunehmen und abgestuft zu warnen. Wir verstehen uns als Digitalisierungstool für die Behörden, damit die Akteure direkt miteinander kommunizieren und Entscheidungen treffen können, um Infektionsketten effektiv zu durchbrechen.

Haben Sie auf Ihrem Handy auch die Corona-Warn-App installiert?

Ja, ich habe beide, klar. Das würde ich auch jedem empfehlen.

Ist es denn sinnvoll, auf zwei Apps parallel zu setzen?

Darüber kann man sich streiten. Einerseits macht es generell aus Datenschutzgründen Sinn, da zu trennen, wo man trennen kann. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. In einer App, die meine Kontaktdaten erfasst, möchte ich mich aktiv dazu entscheiden, wann ich mich einchecke und wann nicht. Anders ist das technisch auch nicht möglich. Apple und Google haben entschieden, dass die Distanzfunktion wie bei der Corona-Warn-App nur aktiviert werden darf, wenn keine Kontaktdaten und ortsbezogene Informationen gesammelt werden.

Die Luca-App hat im Saarland laut SR-Informationen seit ihrer Einführung bei keinem einzigen Corona-Fall bei der Ermittlung von Kontaktpersonen geholfen. Im gleichen Zeitraum gab es allerdings mehr als 13.000 bestätigte Infektionen. Wie kann das sein?

Insgesamt sind 323 von rund 375 Gesundheitsämter angeschlossen. Mit vielen sind wir wöchentlich im Austausch, die unsere Anwendung sehr aktiv nutzen. Aber natürlich arbeiten 323 Gesundheitsämter alle unterschiedlich. Die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern ist eine große Herausforderung. Für eine Nachverfolgung braucht es ein sinnvolles Konzept. Hinzu kommt: Jedes Gesundheitsamt und jeder Landkreis hat eigene Datenbeauftrage und damit unterschiedliche Anforderungen. Gerade über den Sommer, als es in der Außengastronomie gar nicht verpflichtend war, sich einzuchecken, kamen weniger Meldungen. Wenn ich im Biergarten mit genügend Abstand sitze, wo soll das Infektionsrisiko herkommen? In solchen Momenten ist die Nutzung der App natürlich deutlich geringer. In Bereichen mit viel Innengastronomie und in Clubs haben wir am Ende der Sommerferien eine ganz starke Nutzung durch die Gesundheitsämter gesehen. In den vergangenen zwei Wochen ist die Nutzung massiv angestiegen.

Wie nützlich ist die Luca-App dann überhaupt bei so einer Bilanz?