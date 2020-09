#7 New York City

Ganz so ehrgeizig kann New York City nicht sein. Die Metropole hat sich aber in ihrem Plan „80 x 50“ verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 um mindestens 80 Prozent zu reduzieren. Der Bundesstaat New York will bis dahin vollständig klimaneutral werden. Bis 2030 sollen 70 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Dazu gab es 2019 grünes Licht für zwei Windparks vor der Küste von Long Island.