So irre wie die Briten ist zum Glück derzeit niemand sonst in Europa. Manche machen eventuell das Beste draus: Gewinn. Verena Ritter-Döring über den Brexit und die Finanzmärkte

„Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen,“ hatte der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin schon vor 250 Jahren über seine Zeitgenossen geseufzt. Insofern beruht vielleicht auch der vermeintliche Starrsinn der britischen Premierministerin Theresa May in Wahrheit auf der Hoffnung, dass der hohe Preis des Neins ihre Kritiker klug werden lässt. Vehement hält sie daran fest, dass der von ihr mit der EU ausgehandelte Kompromiss alternativlos ist. Oder dass die einzige Alternative zum (schmerzhaften) Deal eben der (teure) No-Deal sei. Allerdings scheinen sich die unterschiedlichen Parteien im Brexit-Streit bei allen gegensätzlichen Positionen ausgerechnet in diesem Punkt einig zu sein: May lasse sich von Brüssel einen unzumutbaren Plan diktieren, dem man in keinem Fall zustimmen könne. Sie sagen geschlossen Nein zum May-EU-Plan, auch wenn sie zerstritten sind, wozu sie Ja sagen wollen.

Der harte Exit – das ist inzwischen auch dem größten Narren klar – bedeutet ein ungeregeltes Ende einer jahrzehntelangen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Kontinentaleuropa. So eine brutalstmögliche Trennung wird nur von wenigen Brexit-Hardlinern herbeigesehnt. Ihnen ist jedes Zugeständnis an die EU zu viel, jede Verbindlichkeit mit Brüssel zutiefst zuwider. Dass dieser No-Deal-Deal viel Geld kostet, ist auch ihnen klar, aber egal. Großbritannien sei stark genug, um der Welt allein zu trotzen. Genau diese Überheblichkeit sei nicht nur falsch, sondern in Zeiten globaler Arbeitsteilung auch fatal, fürchtet die große Mehrheit, und sieht Großbritannien bereits ohne Not ins Mittelalter zurückgebombt.

Vom europäischen Festland aus betrachtet man das zeitgenössische Insel-Theater weniger sorgenvoll als ungläubig. Was als absurde Komödie begann, als lächerliche Farce seinen Gang nahm, könnte nun in einem tragischen Drama enden. Kaum noch jemand sieht einen glücklichen Ausweg.

Der Rest Europas ist gewappnet

Vielleicht ist die einzig gute Nachricht am englischen Polit-Schauspiel: So irre wie die Briten ist derzeit niemand sonst in Europa. Die EU scheint sich ganz auf die Tugenden der Lady zu besinnen, wie sie Frank Sinatra so charmant beschrieben hat: „Eine Frau macht niemals einen Mann zum Narren; sie sitzt bloß dabei und sieht zu, wie er sich selbst dazu macht.“

Die Gentlemen von der Insel könnten derzeit die britischen Tugenden von Zurückhaltung, Geduld und Gelassenheit auf dem Kontinent wieder entdecken: Nationale Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber der EU27 steuern in beeindruckender Weise und mit Weitsicht durch die Brexit-Wirren. So kommt es, dass egal welche verrückten Volten die englische Politik noch drehen mag, der Rest Europas für alle Widrigkeiten ziemlich gut gewappnet scheint.

Vor allem der europäische Finanzmarkt hat die letzten Monate genutzt, um sich für das Worst-Case-Szenario zu wappnen. Denn selbst in dem nun abgelehnten Kompromiss-Deal fand sich keine Regelung, die weiterhin die Freizügigkeit des Finanzmarktes von und aus Großbritannien vorgesehen hätte. Schlimmer kann es also auch mit einem „No-Deal“ kaum werden.