Handel und Wirtschaft

Stimme der Wirtschaft im Kabinett ist in den USA der „Secretary of Commerce“, streng genommen ein Handelsminister, der aber der Rolle eines Wirtschaftsministers entspricht. Für die Nachfolge des amtierenden Wilbur Ross kursiert derzeit ein Name aus dem Silicon Valley: Meg Whitman (Foto), die frühere Chefin von Ebay und Hewlett Packard, könnte das Ressort übernehmen. Whitman ist derzeit CEO des Streamingdienstes Quibi, der jedoch bald eingestellt wird. Genannt wird auch die prominente Unternehmerin Melody Hobson, derzeit Co-Chefin von Ariel Investments. Für den Welthandel ist in den USA der internationale Handelsbeauftragte zuständig.