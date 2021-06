#5 Sanofi

Sanofi gehört zu den Gewinnern der 2021 veröffentlichten Liste. Das französische Gesundheitsunternehmen konnte sich um 45 Plätze verbessern. Es blieb beim Umsatz (41,1 Mrd. Dollar) leicht hinter Merck & Co. zurück. Dafür fiel der Gewinn laut „Forbes“ fast dreimal so hoch aus (14,0 Mrd. Dollar). Vermögenswerte in Höhe von 140,1 und ein Marktwert von 127,4 Mrd. Dollar bedeuteten auf der Gesamtliste Platz 72 und in diesem Ranking Platz fünf. Dass Sanofi bislang nicht mit einem Corona-Impfstoff auf dem Markt mitspielen kann, hat innerhalb der Europäischen Union für Verwerfungen gesorgt. Mitte März 2021 wurde vermeldet, dass ein zweiter Impfstoff des Unternehmens in die klinische Testphase geht. Das erste Vakzin von Sanofi mit Glaxosmithkline soll Ende 2021 auf den Markt kommen.