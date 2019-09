#6 Wish

Die Shopping-App Wish verspricht Rabatte bis zu 90 Prozent. Verbraucherschützer warnen zwar zur Vorsicht, unter anderem wegen Plagiaten aus Fernost oder hohen Versandgebühren. Wish schaffte es 2018 trotzdem auf Platz sechs der am häufigsten heruntergeladenen Apps in Deutschland.