Das Silicon Valley gilt vielen Tech-Unternehmen weltweit als Symbol für Erfolg. Was die Region Deutschland voraus hat und wo die deutschen Stärken liegen, erzählt Sven Rathjen in „So techt Deutschland“

Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Social Bots – Die Zukunft ist digital. Aber wie digital ist eigentlich Deutschland? Im Podcast „So techt Deutschland“ gewähren die besten Digitalexperten Einblicke in die Tech-Szene.

Was für Sven Rathjen Alltag ist, ist für viele junge Tech-Unternehmen ein Traum: Arbeiten im Silicon Valley. Die Region in Kalifornien gilt als die Heimat der großen Tech-Firmen – und ist für viele amerikanische Start-ups ein Symbol für Erfolg. Rathjen ist dort seit fünf Jahren für das Unternehmen Western Digital tätig.

Zwar habe das Silicon Valley aus wirtschaftlicher Perspektive gute Gründe, um als Vorbild zu gelten, findet er. Trotzdem könne Deutschland punkten. „Ich bin davon überzeugt, dass die deutsche soziale Marktwirtschaft eine der stärksten Errungenschaften auf der Welt ist.“

Im Silicon Valley fehle es dagegen an Strukturen – und genau das stärke den Erfindergeist. „Über den Mangel an Taxis, über den Mangel an Mobilität, den Mangel an Hotels, an bezahlbaren Unterkünften und hohen Mieten haben sich die beiden Innovationskonzepte Uber und Airbnb entwickelt“, sagt Rathjen. Die Kreativität gepaart mit der Risikofreudigkeit der Amerikaner und dem Kapitalmarkt habe die beiden Marken groß werden lassen. Auch der Heimatmarkt von 350 Millionen Menschen und die Rolle der englischen Sprache seien klare Vorteile.

Für Deutschland sieht Rathjen dagegen an anderer Stelle Nachholbedarf. Denn der gut aufgestellten Szene aus Tech-Start-ups fehle es an Unterstützung von der Regierung.„Vielleicht sind die Regierenden noch zu analog“, sagt Rathjen. Was Deutschland außerdem vom Silicon Valley lernen und wie der deutsche Mittelstand in der Digitalisierung aufholen kann, erzählt Rathjen in der neuen Folge von „So techt Deutschland“.

Alle Folgen von „So techt Deutschland“ finden Sie in der n-tv App, bei Audio Now, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Nehmen Sie die Feed-URL und fügen Sie „So techt Deutschland“ einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.