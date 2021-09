Da läuft was nicht rund in Großbritannien. Seit Brexit und Corona-Pandemie häufen sich die Meldungen, dass immer mehr Waren auf der Insel knapp werden. Mancherorts sorgt das für verstörende Szenen

Großbritannien ist ja dafür bekannt, dass es auf den Inseln schon mal etwas rauer zugehen kann. Für das Wetter gilt das allemal, für die Pubs auch – jetzt gilt das aber auch für die Tankstellen. Weil vielerorts die Tanks leer sind, müssen die Menschen mit langen Wartezeiten rechnen. Manche verlieren die Geduld, manchmal fliegen Fäuste.

Doch es sind längst nicht nur die Tankstellen, an denen der Sprit ausgeht. Andernorts sind es die Supermärkte, in denen die Regale leer bleiben. Die Briten sind frustriert und stellen sich auf einen harten Winter ein. Es ist jedenfalls ein seltsames Bild, das sich dort gerade auf den Inseln am europäischen Rand bietet. Dabei sind die Warenlager voll, die Benzintanks an den Raffinerien ebenfalls. Was fehlt sind Lkw-Fahrer, die die Waren dorthin bringen, wo sie benötigt werden.

In Großbritannien zeigen sich die Folgen des Brexits

Dass es sich dabei auch um Folgen des Brexits handelt, darüber schweigt sich die Regierung in London aus. Doch ein Wort steht bereits im Raum: Regierungsversagen. Medien erinnern an den Winter des Jahres 1978/79, als sich die Müllberge in den Städten türmten. Jetzt sind es die Landwirte, die ihre Ernte nicht von den Feldern bekommen, jetzt sind es eben die Supermärkte, die ihre Regale nicht füllen können, oder Energiefirmen, die pleitegehen.

