Erdgas ist ein Politikum. Neben steigenden Endpreisen sorgt insbesondere Nord Stream 2 für Streit – und das seit Jahren auf höchster diplomatischer Ebene. Russland und die Bundesregierung unter Angela Merkel (CDU) hielten trotz Bedenken etwa aus den USA an dem Projekt fest. Im September 2021 war die rund 1200 Kilometer lange Gaspipeline durch die Ostsee nach drei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Einen Monat später wollte Gazprom mit der Lieferung nach Deutschland beginnen. Daraus wurde nichts und mittlerweile steht die Zukunft von Nord Stream 2 grundsätzlich infrage.

Streit um Nord Stream 2

Erst setzte die Bundesnetzagentur ihr Genehmigungsverfahren vorläufig aus. Die Zertifizierung komme nur dann in Betracht, „wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert ist“, teilte die Bundesbehörde am 16. November 2021 mit. Zudem hat sich mit der Bundestagswahl 2021 das politische Klima in Berlin geändert. Die Kanzlerkandidatin der Grünen und neue Außenministerin, Annalena Baerbock, hatte sich im Wahlkampf gegen Nord Stream 2 positioniert. Zuletzt bekräftigte sie, dass die Pipeline mit Blick auf europäisches Energierecht gegenwärtig nicht in Betrieb genommen werden könne.

Die Ampelkoalition erwähnte das umstrittene Projekt in ihrem Regierungsprogramm zwar nicht. Beobachter lasen aber zwischen den Zeilen und kamen zum Schluss, dass Berlin die Entscheidung an die Europäische Kommission weiterreicht. Aus dem EU-Parlament wurden unterdessen Warnungen an den russischen Präsidenten laut. „Wenn Putin Waffen einsetzt, dann ist die Gaspipeline Nord Stream 2 am Ende“, sagte Manfred Weber, der Chef der Konservativen, der „Bild am Sonntag“ angesichts möglicher Aggressionen Russlands gegenüber der Ukraine.

Laut dem Energiejahresbericht von BP 2020 war Deutschland 2020 mit Abstand der größte Einzelkunde für russische Erdgasexporte. Auf die Bundesrepublik entfielen demnach mit 56,3 Milliarden Kubikmeter etwa ein Drittel der gesamten Ausfuhren nach Europa und über ein Viertel der weltweiten Exporte. Neben Deutschland zählen auch weitere EU-Ländern zu den Kunden für russisches Erdgas, darunter Italien (19,7 Milliarden Kubikmeter) und die Niederlanden (11,2 Milliarden Kubikmeter).

Größte Gaslieferanten Deutschlands

Russland hat seinerseits in der Vergangenheit gedroht, der Streit um Nord Stream 2 könne Auswirkungen auf die Gaslieferungen nach Deutschland haben. Aber wie wichtig ist der Lieferant für Deutschland? Und wie wichtig ist die Bundesrepublik für Russland? Aus diesen Ländern importiert Deutschland sein Erdgas.