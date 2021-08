Händler ohne eigenes Warenlager – Arasch Jalali sieht darin einen entscheidenden Vorteil für seine Plattform Profishop.de. Wie der digitale Baumarkt durch die Pandemie gekommen ist, erzählt der Gründer in „So techt Deutschland“

Für viele Einzelhändler und Dienstleister war und ist die Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Ein Online-Shop scheint ein Muss. Doch wie startet man am besten in den digitalen Handel? Arasch Jalali hat mit Profishop.de zumindest eine Teillösung: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ganz viele Hersteller auf unsere Plattform zu bringen, die ihre Produkte wiederum unseren Kunden anbieten“, erzählt er im ntv-Podcast „So techt Deutschland“.

Gemeinsam mit seiner Freundin Anna Hoffmann gründete Jalali 2012 die Plattform. Bei seinen beruflichen Stationen in mittelständischen Unternehmen stellte er fest, dass es vor allem bei der Beschaffung der Waren einen großen Bedarf an Optimierung gibt. Ein Amazon für Handwerker schwebt ihm vor. „Die Produkte, die dort angeboten werden, sind überwiegend Produkte, die du auch im Baumarkt finden kannst – allerdings eher für professionelle Anwendungen“, erklärt Jalali. Man arbeite direkt mit den Herstellern zusammen, nicht mit Großhändlern, Fachhändlern oder Verbänden. Das sei ein großer Vorteil: „Dadurch sparen wir uns Lagerhaltungskosten und können auf der anderen Seite ein extrem großes Produktsortiment anbieten.“

Herausforderungen langfristig lösen

Doch es dauerte, bis sich erste Erfolge einstellten. Dass es nicht gleich von „null auf hundert“ geht, spürte auch Jalali. Er blieb optimistisch: „Ich glaube, wenn das Produkt an und für sich funktioniert, dann stellt sich der Erfolg nach einer gewissen Zeit ein.“ Das erfordere harte Arbeit und Geduld. Man müsse einen gewissen Punkt erreichen, der sowohl für Hersteller als auch für Kunden attraktiv sei: „Wenn du mehr Produkte auf die Plattform bekommst, dann ziehen wir dadurch mehr Kunden an. Wenn wir mehr Kunden anziehen, ziehen wir im Umkehrschluss mehr Hersteller an, die ihre Produkte auf unsere Plattform stellen wollen“, sagt er

Spurlos ging die Pandemie aber auch an Profishop.de nicht vorbei – Lieferengpässe und Rohstoffknappheit machten sich auch hier bemerkbar, sagt Jalali. Er sucht mit seinem Team eine langfristige Lösung. Dafür arbeitete er mit seinem Team an neuen Technologien. Das seien Dinge, die man sich „sonst erst in fünf bis zehn Jahren angeguckt hätte.“

