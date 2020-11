#1 Teil des Teams werden

Die Einarbeitung ist entscheidend für den Verlauf der Karriere in der neuen Firma. „Arbeitsverhältnisse scheitern in der Probezeit in den wenigsten Fällen daran, dass es an den fachlichen Fähigkeiten fehlt. In der Regel sind es die zwischenmenschlichen Diskrepanzen oder ein fehlender ‚cultural fit‘, die zum Bruch führen“, warnt Karriereberaterin Doris Brenner in einem Gastbeitrag für den „Spiegel“. Dies zeige sich in Begründungen wie „irgendwie stimmt die Chemie nicht“ oder „wir sind einfach nicht richtig miteinander warm geworden“. Daraus folgt: Neue Mitarbeiter sollten im eigenen Interesse darauf achten, dass sie schnell Teil des Teams werden und sich mit den Werten, aber auch ungeschriebenen Gesetzen der neuen Firma vertraut machen.

#2 Einarbeitung vorbereiten

„In jedem Fall ist es hilfreich, bereits vor dem offiziellen Arbeitsbeginn mit der Personalabteilung und dem oder der zukünftigen Vorgesetzten zu klären, wie vonseiten des Unternehmens der Einstieg geplant ist“, empfiehlt Brenner, Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung e.V. (DGfK).

#3 Paten für den neuen Kollegen

Die neue Chefin sollte zu Beginn nicht die einzige Ansprechpartnerin sein. Brenner rät, sich einen Paten zur Seite stellen zu lassen. „Dieser ist in der Regel ein Kollege, der Sie in der Anfangszeit begleitet und bei der ersten Orientierung unterstützt“, schreibt die Expertin. Der Pate könne Einblicke in die informellen Abläufe der Firma bieten und Kontakt zu weiteren Kollegen herstellen.

#4 Persönlich vorstellen

Der erste Eindruck sollte laut Brenner so persönlich wie möglich ausfallen. Im direkten Arbeitsumfeld sei es empfehlenswert, sich während einer Videokonferenz vorzustellen. Die Karriereberaterin empfiehlt, für den Rest der Belegschaft einen Schritt weiterzugehen: „Bereiten Sie ein kurzes Einstiegsvideo vor, mit dem Sie sich im neuen Umfeld vorstellen und das im Intranet für alle Mitarbeiter verfügbar sein könnte. Es sollte auch ein paar persönliche Aspekte wie Interessen und Hobbys beinhalten.“

#5 Kontakt suchen

Neue Mitarbeiter lernen im Büro ihre Kollegen ganz natürlich kennen. Treffen an der Kaffeemaschine oder auf dem Flur sollten nach Ansicht Brenners im Homeoffice durch Online-Verabredungen ersetzt werden. In vielen Firmen würden sich Mitarbeitern per Videokonferenz zu festen Tageszeiten zum Austausch treffen. „Gerade in diesen informellen Runden lässt sich der Kontakt leichter knüpfen“, rät sie. Dasselbe gelte für virtuelle Feierabendbier-Treffen per Video-App.

