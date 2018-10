Häufig reichen kleine „Bastelarbeiten" am Arbeitsplatz, um wieder mit Freude zur Tat zur schreiten. Vier Tipps von Lena Wittneben für mehr Spaß an der Arbeit

Mit Feelgood Managern und dem Rudel Kollegen bis in die Puppen an Projekten werkeln, bevor das Dream-Team glückselig in die Kissen der firmeneigenen Chillout Lounge fällt? Selbstverwirklichung im eigenen Start-up mit unaufhörlicher Lust und Leidenschaft? Die Wirklichkeit in der Mehrheit deutscher Büroparzellen sieht vermutlich anders aus.

Und wenn wir einen Beruf und Stelle gefunden haben, die uns neben Lohn und Brot auch noch mit Sinn und Freude erfüllt, so erleben wir alle mal kurzzeitig spaßärmere Strecken oder unterliegen dem Montagsblues. Fernab von Kündigung, Jobwechsel oder etwaigen Kamikaze Aktionen liefert die „DIY“ Welt passende Abhilfe. Der anhaltende Crafting Trend macht auch vor dem Arbeitsleben keinen Halt.

Häufig reichen kleine „Bastelarbeiten“ am Arbeitsplatz, um wieder mit Spaß zur Tat zur schreiten. Job-Crafting schützt vor Burn-out und ist der beste Booster für frische Motivation. Vielleicht helfen Ihnen diese Tipps…

#1 Fokus setzen

Anstatt die (Büro)Welt mit watteweichem Teppich auszustatten, können wir uns einfach andere Schuhe anziehen. Bei Langeweile und ausgesetzter Sinnhaftigkeit gilt es die eigene Wahrnehmung zu verändern: Der Fitnesstrainer im Sportstudio kann Befriedigung daraus ziehen, dass er Mitgliedern zu gesunden und sportlichen Körpern verhilft, die gleichzeitig deren Selbstbewusstsein stärken. Die Sachbearbeiterin im Arbeitsamt könnte sich darauf fokussieren, „Leistungsbeziehern“ durch ihre Antragsbewilligungen enorme Erleichterungen zu bereiten.

Anstatt Gemotze über Routinen, gefühlt kleinen „Rädern im Getriebe“ oder Mangel an Wertschätzung durch den Chef, sollten wir zunächst versuchen in unseren Tätigkeiten (neuen) Sinn zu entdecken. Und in Crafting Manier können wir auch wortwörtlich handwerklich aktiv werden und den eigenen Arbeitsplatz verschönern: den Schreibtisch für den Blick ins Grüne dichter ans Fenster rücken oder den Print mit dem schönen Naturfoto aus dem letzten Urlaub an der Wand aufhängen? Ein nettes P.S. in jede E-Mail einbauen? Probieren Sie es aus – kleiner Aufwand, große Wirkung.

#2 Neue Beziehungen beleben

Anstatt mit Miesepetern gemeinsam im Jammertal zu meckern, suchen Sie Kontakt zu Kollegen, die mit Ihrer Power, Ideen und Mut jeden mitreißen! Sollten Sie akute Arbeitsunlust durch Dauernörgel-Geschäftspartner haben, probieren Sie den Abstand: Vielleicht kann ein Kollege, der bestens mit diesem auskommt, den Kunden übernehmen. Auch kann es Ihnen (nebst Ihrem Karma-Konto) helfen, bei ungenießbaren Kontakten nach deren liebenswerten Wesenszügen zu suchen.

Unser Umfeld färbt auf uns ab und wir können selbst zu guter Stimmung beitragen. Und schauen Sie vielleicht auch mal über den kollegialen Kantinen-Tellerrand: Neugierde und neuer Input halten uns jung und erweitern den Blickwinkel.

Verabreden Sie sich einmal pro Woche mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen, die Sie noch nicht kennen, zum gemeinsamen Mittagessen. Inspiration und „Frischekick“ durch Angestellte, die andere Aufgaben beackern und somit eine andere Sicht (und Lust!) auf die Dinge haben. Packen Sie es an!

#3 Belohnen Sie sich!

Vielleicht erinnern Sie noch die Zahnarztbesuche als Kind? Nach der tapfer überstandenen Behandlung gab es zur Belohnung meist irgendein Plastiktierchen in der Praxis. Finden Sie IHRE Tapferkeitsmedaille für unliebsame Routinen oder vollbrachte Meisterstücke: nach einem lästigen Buchhaltung-Marathon verabreden Sie sich mit Ihrer Lieblingskollegin zur Kuchenpause.

Sie haben der Abteilung mit Ihrem federführenden Projekt zu mehr Effizienz verholfen? Bitten Sie den Chef Ihnen die langersehnte Visual Thinking Fortbildung zu spendieren!

Und selbst wenn Sie nicht jeden Tag die Office Welt aus den Angeln heben, sorgen Sie vor: Verabreden Sie schon am Wochenende den Fitness-Studio oder Sauna Besuch mit Ihrem besten Kumpel für den Montagabend. Somit freuen Sie sich auf den Wochenstart und pflegen Körper, Geist und Seele. Gönnen Sie sich etwas Gutes!

#4 Spielfeld Erweiterung

Sie beherrschen Ihre Zunft aus dem Effeff? Aus Langeweile haben Sie bereits Berge von Büroklammern in dadaistische Kunstwerke verwandelt? Ihr Hirn hungert nach neuen Herausforderungen und Ihr Hirnschmalz reicht für weitaus mehr als nur Ihren abgesteckten Tätigkeitsbereich?

Womit würden Sie sich gern intensiver, alternativ oder zusätzlich beschäftigen? Sorgen Sie für frischen Wind und recherchieren Sie nach (internen) Weiterbildungsmöglichkeiten. Vertiefen Sie Ihre Fremdsprachen Kenntnisse, um z.B. auch bei internationalen Projekten an der Spitze mitzuspielen.

Oder Sie hegen aus jungen Jahren noch den Wunsch was „Soziales“ zu machen? Sie arbeiten im Produkt Design, möchten aber mehr zwischenmenschlichen Kontakt und haben eine Schwäche für Berufsanfänger und Firmen Newbies? Werden Sie aktiv und starten Sie „Patenschaften“ für Trainees und neue Mitarbeiter. Sie sind in der Lohnbuchhaltung und lieben ebenso Organisation und kreatives Miteinander? Planen Sie mit Kollegen die nächste Weihnachtsfeier.

Sie übernehmen gern Verantwortung und sorgen stets dafür, dass alles „rechtens“ läuft – haben im Labor jedoch wenig Handlungsspielraum? Werden Sie Brandschutzbeauftragter oder kümmern sich um Erste Hilfe Kurse in der Firma.

Sobald Sie in Eigenregie Veränderungen anstoßen kommt Bewegung ins Spiel und Selbstbestimmung beflügelt und macht Lust auf Ihre Arbeit. Basteln Sie sich Ihren Wunscharbeitsplatz, viel Spaß.