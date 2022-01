Kristina Nikolaus

Die 27-jährige ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von OKAPI:Orbits. Das Startup hat eine Software für Satelliten entwickelt, die Kollisionen im All verhindern soll. Auf diese Weise soll die Menge an Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn minimiert werden. Damit ist Nikolaus eine von wenigen Frauen in der Raumfahrtindustrie.