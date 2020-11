„Ich habe ja mein erstes Unternehmen mit 18 Jahren gegründet – Autohandel – so habe ich mir mein Studium finanziert.“ Dabei hatte Jörg Woltmann nie vor, Autohändler zu werden. Schon früh, als er die Schecks seiner Eltern zur Bank brachte, wusste er: Hier will ich arbeiten. So absolvierte Woltmann zuerst eine Lehre als Bankkaufmann, anschließend folgte das BWL-Studium – alles parallel zum Unternehmersein. „Man hat eben mehr gearbeitet als die anderen“, erzählt Woltmann. „Ich habe immer gespart, gespart, gespart.“ 1979 war er Mitgründer der Allgemeinen Beamten Kasse – heute Allgemeine Beamten Bank. Dort ist er heute noch Vorstand.

Nach dem Verkauf eines ersten Unternehmens war Woltmann dann Millionär. „Naja, da hast du es“, sagte er damals zu sich selbst. Das Gefühl Millionär zu sein beschreibt Woltmann eher wortkarg: „Ist dann so.“ Es sei eben kein plötzlicher Reichtum, wie beispielsweise ein Lottogewinn, wo auf einmal das Geld da ist. Von diesem damals verdienten Geld kaufte er sich drei Dinge: ein Auto, eine Uhr und Porzellan von KPM.

2006 übernahm Woltmann dann die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) in Berlin, die als staatliches Unternehmen riesige Verluste einfuhr. „Das habe ich mit meiner Bank nur gemacht, weil es sonst wahrscheinlich nach China gegangen wäre.“ Es sei reiner Patriotismus gewesen, so Woltmann. „Ich habe die Manufaktur innerhalb weniger Tage gekauft, ohne vorher drinnen gewesen zu sein.“ Die Anschaffungskosten lagen bei 14 bis 15 Mio. Euro.

„Man muss immer auf dem Teppich bleiben“

Sein Erfolgsrezept beschreibt Woltmann so: „Dass man zuhören kann, dass man auf Augenhöhe mit allen Menschen spricht und dass man nie denkt, man ist was Besseres.“ Das habe er so an seine Tochter weitergegeben, die ebenfalls bei KPM tätig ist. „Ich glaube auch immer, dass es von Vorteil für mich war, dass man mich unterschätzt hat“, scherzt Woltmann.

Trotz seiner Sparsamkeit, ist Woltmann Fan von Luxus. Das schließe sich so auch nicht aus. „Das eine hat mit dem anderen nichts tun.“ Qualität steht bei dem Unternehmer an erster Stelle. Sein altes Porzellan hat er immer noch: „Man hat eben das Beste.“ Es benötigt immerhin 14 Arbeitstage mit 29 Arbeitsschritte, 25 Mitarbeitende und 10 Qualitätskontrollen für eine einzige Tasse.

Warum seine Autos und Uhren für Jörg Woltmann kein Statussymbol sind, und was eigentlich hinter seiner Sammelleidenschaft steckt, erzählt er im Podcast „Meine erste Million“.

Unsere Interviewserie „Meine erste Million“ gibt es mittlerweile auch als Podcast. Er erscheint ab dem 19. August jede Woche mittwochs bei Audible. Die gesamte Staffel mit 24 Folgen kostet 9,95 Euro. Für Audible-Abonnenten ist sie kostenlos. Gäste der ersten Folgen sind:

Hören Sie hier den Trailer zum Podcast: