Rolf Buch, Vonovia

Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender des Immobilienunternehmens Vonovia, ist in dieser Rangliste der dritte Absolvent der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Er studierte dort Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre. „Nach dem Studium begann er 1991 seine Karriere als Assistent der Geschäftsleitung bei der Bertelsmann Distribution GmbH in Gütersloh. 1996 stieg er zum Geschäftsführer der Bertelsmann Services France und wurde 2002 Mitglied des Vorstandes der Arvato AG. 2008 wurde er zum Vorsitzenden des Vorstandes der Arvato AG und zum Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen“, heißt es in Buchs Firmenbiografie. Der Manager wurde 2013 erstmals zum Vorstandsvorsitzenden bestellt und führte Vonovia zum Amtsantritt an die Börse. 2015 gelang nach Unternehmensangaben als erstes Immobilienunternehmen der Aufstieg in den DAX 30.