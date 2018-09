Till ist ein sehr sympathischer und offener Typ. Nach seinem Philosophiestudium war er ein paar Jahre in einer Beratung, was ihm zunächst sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings wuchs mit jedem Jahr der Wunsch, weniger und vor allem selbstbestimmter zu arbeiten. Und so hat er sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Der Start verlief gut, und er hat gut zu tun. Er merkt allerdings auch, dass er seinem Wunsch, weniger zu arbeiten, überhaupt nicht näher kommt. Sein Alltag ist eher „selbst“ und „ständig“, und irgendwie fährt er durchgängig auf der letzten Rille.

Till ist sich dabei sehr wohl bewusst, dass er es selbst in der Hand hat, weniger zu arbeiten. Aber er kriegt es einfach nicht hin: Er möchte die Kunden, die er gewonnen hat, nicht enttäuschen. Und er möchte die Aufträge, die er hat, abarbeiten. Er weiß ja nie, was kommt. Und ob was kommt. Und das lässt ihn seinen Terminkalender immer lückenlos füllen. Ohne Puffer, sodass er oft die Wochenenden durcharbeitet, um irgendwie wieder vor die Welle zu kommen. Urlaub? Fehlanzeige. Denn nach drei Tagen Ruhe befällt ihn der Stress, wie er an den nächsten Auftrag kommt. Ein Teufelskreis, den wohl alle Selbstständigen kennen.

„Findest du es okay, jetzt laufen zu gehen?“

Nach gründlicher Analyse hat Till sich vorgenommen, sich selbst besser zu managen. Im ersten Schritt hat er sich jede Woche einen Tag am Schreibtisch geblockt, in dem er nur administrative Dinge abarbeitet: E-Mails, Angebote, Rechnungen, Reisekosten. Und er hat sich vorgenommen, diesen Tag nur in absoluten Ausnahmefällen für Kunden zu verplanen. Und weil es ja das erklärte Ziel war, wirklich weniger zu arbeiten, hat er einen weiteren Nachmittag pro Woche geblockt. Für sich selbst: Sport, Freunde, das Buch, das er schon immer mal lesen wollte.

Klingt ganz einfach, oder? Und doch ist es Till extrem schwergefallen, beides umzusetzen. Weil jedes Mal wieder eine leise Stimme im Hinterkopf gefragt hat: „Findest du es okay, jetzt laufen zu gehen? Solltest du nicht lieber arbeiten? Wenn du zum Kunden fährst, könntest du den Tag abrechnen.“ Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis Till einen ganzen Monat durchgehalten hat: einen Tag pro Woche am Schreibtisch, einen Nachmittag für sich, keine Wochenendarbeit. Er war verdammt stolz.

Sich zum Nicht-Arbeiten zu zwingen fällt Selbstständigen besonders schwer – aber auch Festangestellte kennen das Problem. Also: nicht mehr die Präsentation am Wochenende fertig machen, nicht mehr um 23.30 Uhr Mails checken, nicht mehr auf die Stimme hören, die fragt, was aus der Beförderung wird, wenn man dieses eine Projekt ablehnt. Selbstständige haben dabei nur einen Vorteil: keine Ausreden. Zwischen Festangestellten und einem vernünftigen Selbstmanagement steht häufig die beliebteste Ausflucht der Welt: „Dass ich zu viel arbeite, liegt allein an meinem Chef.“