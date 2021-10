#7 Freie Universität Berlin

Es gab nach Ausbruch der Pandemie aber auch Überflieger im Bereich der Spitzenbildung. Dazu zählten die Experten von THE die Freie Universität Berlin. Sie verbesserte sich in den deutschen Top 10 vom zehnten auf den siebten Platz. Im globalen Ranking stieg die FU von Rang 118 auf 83. Auf 43,2 ihrer insgesamt 27.018 Studierenden kam statistisch betrachtet eine Lehrkraft. Beim Verhältnis können deutsche Hochschulen zwar nicht mit der internationalen Elite mithalten. Dafür sind hier im Gegensatz dazu auffallend oft Frauen im Lehrkörper in der Überzahl – so auch an der FU. Hier belief sich das Verhältnis Frauen zu Männern auf 61:39 Prozent.