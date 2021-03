Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren bei den Einkünften der Dax-Vorstandschefs. Die Bezüge der Vorstandsvorsitzenden in Dax-Unternehmen seien im Geschäftsjahr 2020 um 28 Prozent auf einen Durchschnittswert von 5,3 Mio. Euro gesunken, hat die Managementberatung hkp-Group ermittelt. Im Vorkrisenjahr 2019 verdienten die Top-Manager noch durchschnittlich 7,4 Mio. Euro. „Nie zuvor seit der verpflichtenden Veröffentlichung individueller Vorstandsvergütungen haben wir einen so deutlichen Rückgang im Durchschnitt der Vergütungshöhen gesehen“, sagte hkp-Managing Partner Michael H. Kramarsch. „Das ist Pay for Performance. Richtig, aber schmerzhaft. Aktionäre, Mitarbeiter und Vorstände tragen die Last gemeinsam.“

Besonders deutlich wird das am Beispiel von Adidas-Chef Kasper Rorsted, dessen Unternehmen von der Krise übel erwischt wurde. Mit Bezügen in Höhe von 7,2 Mio. Euro gehörte er 2019 noch zu den Großverdienern unter den Dax-Vorstandschefs. Im vergangenen Jahr haben sich seine Einkünfte nahezu halbiert auf 3,7 Mio. Euro.

In die hkp-Analyse flossen neben dem Grundgehalt variable Gehaltsbestandteile wie Boni, Sonderzahlungen und auch individuelle Gehaltsverzichte ein. In den Top Ten gibt es aber nicht nur Verlierer, sondern auch einige CEOs, deren Bezüge trotz Krise gewachsen sind:

@IMAGO / Hannelore Förster / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #10 Theodor Weimar / Deutsche Börse Seit 2018 ist Theodor Weimar Chef der Deutschen Börse. Im Krisenjahr 2020 erhöhten sich seine Bezüge: 5,93 Mio. Euro verdiente er, 2019 waren es rund 5 Mio. Euro. @IMAGO / DeFodi / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #9 Oliver Bäte / Allianz Auch für Allianz-Chef Oliver Bäte gab es mehr Geld: Der CEO des Finanzriesen verdiente 2020 knapp 6,4 Mio. Euro. Im Jahr zuvor kam der seit 2015 amtierende Allianz Chef auf 5,6 Mio. Euro. @IMAGO / Jakob Hoff / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #8 Rolf Buch / Vonovia Mit Vonovia-Chef Rolf Buch musste ein weiterer Dax-Vorstand keine Einbußen durch die Corona-Krise hinnehmen. Er verdiente 2020 insgesamt 6,45 Mio. Euro nach 5,8 Mio. Euro im Jahr zuvor. @IMAGO / sepp spiegl / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #7 Johannes Teyssen / Eon Der Energiekonzern Eon hat schwere Zeiten hinter sich, zuletzt lief es aber besser. Vorstandschef Johannes Teyssen kann sich über höhere Bezüge freuen: 6,9 Mio. Euro waren es nach 6,4 Millionen im Jahr zuvor. @IMAGO / sepp spiegl / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #6 Timotheus Höttges / Deutsche Telekom Der Chef der Deutschen Telekom hat im Krisenjahr 2020 fast 1 Mio. Euro mehr verdient als im Jahr zuvor. Auf 7,26 Mio. Euro kam Timotheus Höttges 2020 – 2019 waren es "nur" 6,13 Mio. Euro. @IMAGO / sepp spiegl / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Herbert Diess / Volkswagen Volkswagen-Chef Herbert Diess musste Einbußen hinnehmen. Auf 7,7 Mio. Euro werden seine Einkünfte taxiert, 2019 waren es noch 8,4 Mio. Euro. Die Autoindustrie wurde im vergangenen Jahr von der Krise schwer getroffen. @Freseniua Medical Care / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Rice Powell / Fresenius Medical Care Rice Powell ist seit 2013 Chef des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care. Seinen Bezügen konnte die Krise nichts anhaben, im Gegenteil: Seine Einkünfte stiegen gegenüber 2019 um rund 3,4 Mio. Euro auf 8,26 Mio. Euro 2020. @IMAGO / sepp spiegl / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Stefan Oschmann / Merck Merck-CEO Stefan Oschman musste dagegen Einbußen hinnehmen. Seine Bezüge sanken auf rund 9 Mio. Euro nach 10,56 Mio. Euro im Vorkrisenjahr 2019. @dpa / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Joe Kaeser / Siemens In seinem letzten Jahr als Siemens-Chef verdiente Joe Kaeser 9,27 Mio. Euro. Das waren gut 5 Mio. Euro weniger als 2019. Damals war Kaeser der Spitzenverdiener unter den Dax-Vorstandschefs. 2020 reichte es nur noch für Rang zwei. @IMAGO / Sven Simon / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Frank Appel / Deutsche Post Mit Einkünften von 10,03 Mio. Euro ist Frank Appel der bestverdienende Dax-Vorstandschef. Und er ist der Einzige mit einem zweistelligen Millionengehalt. 2019 hatte der Chef der Deutschen Post 9,73 Mio. Euro verdient.

