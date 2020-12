Great Place to Work kürt jedes Jahr in Zusammenarbeit mit „Fortune“ die besten Arbeitgeber der USA. Das Beratungsunternehmen, das gute Arbeitsbedingungen in Unternehmen zertifiziert, hat auch untersucht, welche international tätigen Firmen für Arbeitnehmer besonders empfehlenswert sind. In die Top 10 hat es ein Konzern aus Deutschland geschafft.

Beste Arbeitgeber der Welt

Um für die Rangliste 2020 in Frage zu kommen, mussten Firmen laut Great Place to Work auf fünf oder mehr nationalen „Best Workplace“-Listen ab 2019 vertreten sein. Beurteilt wurden also offenbar nur Kunden der Beratungsfirma. Außerdem mussten mindestens 40 Prozent der Belegschaft (mindestens 5000 Beschäftigte) aus Ländern außerhalb des Heimatlandes des Unternehmens stammen. Great Place to Work zertifiziert Arbeitsplätze nach diesen Kriterien:

Vertrauen (in die Geschäftsleitung) Respekt Fairness Stolz (auf die Arbeit und die Firma) Kollegialität

Diese internationalen Konzerne sind laut dem Ranking die besten Arbeitgeber der Welt.