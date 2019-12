Kernkraftwerk Kalkar

Es gilt als eine der größten deutschen Investitionsruinen. Das Kernkraftwerk in Kalkar am Niederrhein kostete am Ende 7 Mrd. D-Mark – viermal so viel wie ursprünglich veranschlagt. Das Geld war zum Fenster hinausgeworfen. Der „Schnelle Brüter“ wurde 1985 fertiggestellt, ging aber nie in Betrieb. Dafür sorgte auch die Katastrophe von Tschernobyl 1986. Heute befindet sich auf dem Gelände ein Freizeitpark.