Es gibt im Grunde zwei Arten von Menschen, die Problemorientierten und die Lösungsorientierten, und die Wahrheit ist: Sie können nicht miteinander. Das merkt man deutlich, wenn plötzlich größere Probleme gelöst werden müssen, wie jetzt beim Brexit. Der ist ein ziemlich großes Problem, inzwischen für die gesamte Europäische Union. Und obwohl dringender Handlungsbedarf besteht – denn eigentlich gilt als Austrittsfrist der 29. März – so diskutieren beide Seiten noch immer. Inzwischen dauert die Diskussion um den Ausstieg gefühlt schon länger als die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU. Denn beide Lager blockieren sich gegenseitig: Die einen versuchen, eine Lösung zu finden, statt im Dauerdisput Probleme zu wälzen. Die anderen wollen erst einmal Großproblemen wie der Irlandfrage auf den Grund gehen, statt eine Lösung übers Knie zu brechen. Klar scheint: Bis zum 29. März werden die Briten keinen Weg finden, sie brauchen länger. Das heißt auch für deutsche Sparer und Anleger: Sie müssen sich gedulden, welche Folgen der Brexit für sie haben wird, denn einige Fragen zu Bankkonten und Fondsanlagen sind noch offen.

Zumindest kann man einigen britischen Fondsmanagern aber nicht vorwerfen, sie seien nicht lösungsorientiert. Sie haben nämlich längst neue Wege ins Ausland beschritten, um selbst bei einem harten Brexit den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Sie verlagern ihre Fonds. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich in vollem Umfang gut für die Anleger ist – oder ihnen nicht auch schaden kann.

Die Sachlage ist folgende: Für deutsche oder europäische Fondsanleger, die in der Vergangenheit in britische Fonds investiert haben, ändert sich auch durch den Brexit zunächst einmal nichts. Selbst wenn die Fonds von Gesellschaften in Großbritannien aufgelegt worden sind und dort verwahrt werden, so kann das bei den bereits gekauften Papieren weiterhin so bleiben. Auch steuerlich ändere sich bei diesen Fonds nichts, so informierte der Fondsverband BVI die Anleger dieser Tage. Er gab insgesamt Entwarnung für Fondsanleger, denn der BVI findet, die gut 200 britischen Produkte seien gemessen an den hierzulande 10.700 zugelassenen Fonds mengenmäßig vernachlässigbar. Tatsächlich aber betrifft der Brexit immerhin rund 622 Fondstranchen in Franken, Euro oder Dollar, in denen Geld von Anlegern aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz steckt, ermittelte die Ratingagentur Morningstar. Diese 622 Fondstranchen mit dem Heimatstandort Großbritannien hätten allein in der deutschsprachigen Region eine Vertriebszulassung gehabt. Sie kommen zusammen auf eine Anlagesumme von rund 57,4 Mrd. Euro.

Fondsanbieter gründen EU-Niederlassungen

Was nun passieren würde, wenn Großbritannien mit dem Brexit auch aus dem Europäischen Wirtschaftsraum ausschiede, weil es die Freihandelszone ebenfalls verlassen will, wäre dies: Die britischen Gesellschaften könnten dann keine neuen Fondsanteile mehr in Europa verkaufen. Zumindest nicht mehr einfach so. Denn Großbritannien wäre dann nur ein Drittstaat wie die Vereinigten Staaten oder die Schweiz. Damit wären die Produkte der Fondsgesellschaften hierzulande nicht mehr zum Vertrieb zugelassen, sondern sie müssten zuerst neu bei den Aufsichtsbehörden angemeldet werden. Britische Fonds müssten also erst einmal eine Genehmigung der Bafin oder anderer europäischer Zulassungsstellen einholen, um ihre Anteile weiterhin in Umlauf bringen könnten. Das wäre aufwendig und würde eine Weile dauern.

Einige große Kapitalgesellschaften wollen nicht riskieren, dass das Geschäft brachliegt. Sie haben nämlich noch andere Möglichkeiten: Wenn die Fondsanbieter eigene Niederlassungen in der EU gründen oder bereits bestehende EU-Niederlassungen nutzen, können sie demnächst von dort aus weiter Fondsanteile mit EU-Pass vertreiben. Und diese Niederlassungen in anderen europäischen Staaten haben schon sehr viele der Gesellschaften, vor allem in Luxemburg haben zahlreiche Kapitalanlagefirmen in den vergangenen Jahren neue Investmenttöchter geschaffen.

Nun handhaben es die beiden großen britischen Investmentgesellschaften Threadneedle und M&G – die übrigens zusammen rund 49 der 57 Mrd. Euro im deutschsprachigen Raum eingesammelt haben – so: Sie haben bereits einen Teil ihres Kapitals oder ihrer Fonds nach Luxemburg übertragen. Luxemburger Fonds nämlich haben ja bereits den europäischen Vertriebspass und können ihre Anteile auch weiterhin EU-weit handeln und anbieten, sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island, egal was nun in England passiert. Zudem ist sichergestellt, dass die Fonds den OGAW-Richtlinien entsprechen, die europaweit vorschreiben, welche Arten von Wertpapieren in welchen Produkten zu welchen Anteilen erhalten sein dürfen. Also bleibt bei den ehemals britischen und jetzt nach Luxemburg migrierten Fonds alles wie gehabt, könnte man meinen. Das klingt nach einer guten Idee, hat aber einen Haken.