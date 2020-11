Mit einer Lawine an guten Nachrichten wartete zuletzt Mutares auf. Die Beteiligungsgesellschaft hat in den ersten neun Monaten elf Transaktionen gemeldet – sechs abgeschlossene sowie zwei unterschriebene Akquisitionen und drei Exits. Der Umsatz ist dank der beschleunigten M&A-Aktivitäten um 47 Prozent auf gut 1,07 Mrd. Euro gewachsen. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte begünstigt von der hohen Transaktionsaktivität sogar um 84 Prozent auf 134,7 Mio. Euro.

Noch nicht berücksichtigt in den Zahlen ist der neueste Deal: Mutares hat eine Absichtserklärung zum Verkauf ihres 80-prozentigen Anteils an der Nexive-Gruppe unterzeichnet. Käufer ist die Poste Italiane. Die Transaktion soll bis Januar 2021 abgeschlossen werden. Für die erst im Juli 2020 übernommenen Brief- und Paketdienstleister wäre das ein Turnaround samt Exit in Rekordzeit.

Im Erfolgsfall partizipieren die Aktionäre über eine Performancedividende. Das Management erwartet für 2020 einen annualisierten Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro, der sich bis 2023 auf rund 3 Mrd. Euro entwickeln soll. Angesichts der aggressiven Wachstumsstrategie hat die Aktie noch viel Luft nach oben. Wir empfehlen ein Abstauberlimit!