In dieser Woche hat Capital wieder die zehn besten Fondsgesellschaften des Landes ausgezeichnet. Dazu lud Capital zur Preisverleihung in das Frankfurter Lokal „Heimat“. Besonderen Grund zur Freude hatte Renate Mittmannsgruber, Leiterin Produktmanagement bei Kepler-Fonds: Ihr Haus gewann bei den Universalisten, also den großen Fondsgesellschaften, den ersten Platz, in der Gesamtwertung erzielte Kepler den dritten Platz. Neben ihr sitzt Hans Joachim Reinke, Chef von Union Investment. Die Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken erzielte den neunten Platz in der Gesamtwertung, bei den Universalsten kam Union Investment auf den sechsten Platz.