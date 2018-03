Prokon

Bis zur Pleite 2014 lockte das Energieunternehmen Anleger mit traumhaften Renditeversprechen an. Per Genussschein konnten sie sich an der Finanzierung von Windkraftanlagen beteiligen. Verbraucherschützer und Medien – auch Capital – sahen in dem Geschäftsmodell ein Schneeballsystem, das irgendwann in sich zusammenbrechen werde. 2014 meldete Prokon Insolvenz an, die Anleger mussten auf mehr als 40 Prozent ihrer Einlagen verzichten. Das Unternehmen wurde als Genossenschaft weitergeführt.