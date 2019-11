2 Schweden

Eine Packung Kaugummi am Kiosk mit Kreditkarte zahlen? Das war selbst vor vielen Jahren in abgelegenen Urlaubsregionen Schwedens eine Selbstverständlichkeit. 2018 lag das Land mit 528 bargeldlosen Transaktionen in der BCG-Statistik auf Platz zwei in Europa. Spoiler Alert: Auch der erste Platz ging nach Skandinavien.