Gute Versicherungen verursachen im Notfall keinen zusätzlichen Stress. Yougov hat untersucht, welche Versicherer in Deutschland besonders beliebt sind. Dies sind die Sieger

Welche Versicherungen stehen bei den Deutschen hoch im Kurs? Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat zur Beantwortung dieser Frage seinen Brand-Index ausgewertet. In dem laufenden Online-Verbraucher-Barometer sind 30 Versicherungsunternehmen gelistet. Yougov hat untersucht, welche von ihnen zwischen Januar 2020 und Januar 2021 am besten abgeschnitten haben.

Dies waren die beliebtesten Versicherungen in Deutschland:

Huk-Coburg: 30,9 Punkte Huk24: 23,8 Punkte ADAC Versicherungen: 22,1 Punkte DEVK: 16,8 Punkte Allianz: 16,6 Punkte

Für den Index wurden laut Yougov sechs Kategorien abgefragt:

Allgemeiner Eindruck

Qualität

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kundenzufriedenheit

Weiterempfehlungsbereitschaft

Arbeitgeberimage

Beste Versicherungen 2020

Für wen es bei der Wahl der Versicherung in erster Linie auf die Kundenzufriedenheit ankommt, für den gab es zu dieser Unterkategorie eine Sonderauswertung. Die Top 5 sahen hier so aus:

Huk-Coburg: 16,5 Punkte Allianz: 10,8 Punkte ADAC Versicherungen: 9,5 Punkte Huk24: 8,1 Punkte Ergo: 6,3 Punkte

Fast alle der im Markenmonitor gelisteten Unternehmen konnten in den vergangenen fünf Jahren in der Kundengunst steigen. Am stärksten verbesserten sich den Angaben zufolge ADAC Versicherungen, Ergo und Generali. Für den Brand-Index werden laut Yougov täglich rund 2000 repräsentativ ausgewählte Verbraucher befragt und die Wahrnehmung von mehr als 1300 Marken aus verschiedenen Branchen untersucht.

