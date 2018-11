Angela Merkel nimmt Teilabschied, Donald Trump wirbelt kräftig im Wahlkampf und in Italien droht der große Konflikt – der Dax steht im Feuer. Daniel Saurenz zur Frage, ob der Dreiklang Merkel, Trump und Italien in den Crash führt?

Der Tag des Teilrückzugs von Angela Merkel war eigentlich ein sehr guter für den Dax. Hoffnungen auf einen wirtschaftsliberalen Kurs trieben Investoren in deutsche Aktien. Doch wohin man schaut dieser Tage – irgendwas ist immer. So erwischte es an jenem Montag einmal mehr die US-Märkte, die kräftig ins Minus rutschten. Heftiger Herbststurm statt goldener Oktober also an den Börsen. Das Barometer Fear and Greed von CNN zeigt ebenso wie das Volatilitätsbarometer VDax-New beinahe panikartige Züge an.

Während viele Investoren gehofft hatten, dass der lange Zeit haussierende US-Aktienmarkt bald für eine Trendwende beim Dax nach oben sorgen würde, hat sich stattdessen die Korrektur beim S&P 500 zuletzt deutlich ausgeweitet und damit den deutschen Leitindex mit nach unten gezogen. Eine solche Entwicklung ist recht selten wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Nach den Daten des Schwab Centers for Financial Research gab es seit 1974 genau 22 Korrekturen in Höhe von maximal 10 Prozent, aber nur vier von ihnen haben sich zu einem Bärenmarkt mit deutlich stärkeren Verlusten von mehr als 20 Prozent ausgeweitet. Das war 1980, 1987, 2000 und 2007, wie Daten des Brokers Etoro zeigen. Am kürzesten war der Bärenmarkt 1987, der 90 Tage dauerte und einen Verlust in Höhe von 34 Prozent von der Spitze bis zum Tief einbrachte.

DAX Index

Anleger in Panikstimmung

Obwohl die Statistik beruhigend auf Anlegernerven wirkt, ist die Stimmung so mies und die Angst vor einem Konjunktureinbruch groß, weil die aktuelle Situation im Bullenmarkt seit 2009 selten vorgekommen ist. Natürlich gibt es gute Gründe für die Korrektur wie etwa die zunehmenden schwachen Ausblicke der US-Unternehmen, die wieder aufgeflammte Italienkrise oder der immer noch schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Doch die Ängste der Anleger dürften auch aus einem anderen Grund übertrieben sein. Sollten die US-Strafzölle auf chinesische Produkte die US-Unternehmen noch stärker belasten, als es während der laufenden Quartalssaison ohnehin sichtbar ist (und damit zu einer deutlichen Ausweitung der Korrektur beim S&P 500 führen), könnte US-Präsident Donald Trump noch vor den Halbzeitwahlen am 6. November umschwenken und den Handelskonflikt mit China auf Eis legen. „Das Letzte, was Trump vor dem Wahltag gebrauchen kann, ist ein Einbruch am Aktienmarkt. Bei einem Einlenken von Trump würde sich nicht nur der amerikanische Aktienmarkt, sondern auch der Dax deutlich erholen“, sagt Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst beim britischen Broker Activ Trades.