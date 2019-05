#1 Deutsche Telekom: 10 Milliarden Euro; Der Börsengang der Deutschen Telekom bleibt mehr als 20 Jahre später beispiellos in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Eine riesige Werbekampagne mit dem Schauspieler Manfred Krug hatte das Interesse an der T-Aktie auch unter bis dato mit Börsengeschäften nicht vertrauten Bürgern angeheizt. Die erste Tranche zum Börsenstart am 18. November 1996 brachte umgerechnet zehn Milliarden Euro (20 Milliarden DM) ein. Zwei weitere Börsengänge 1999 und 2000 spülten 10,8 sowie 13 Milliarden Euro in die Konzernkassen. Der Absturz der sogenannten Volksaktie brachte viele Deutsche um ihr Erspartes.