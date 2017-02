"Das Grundeinkommen ersetzt den Sozialstaat"

14. Feb 2017 , von Monika Dunkel

Capital: Sie plädieren für ein bedingungsloses Grundeinkommen – 1000 Euro für jeden, eine Art Daseinsprämie. Was würden Sie selbst in so einer Welt anstellen?

Straubhaar: Das ist die Frage aller Fragen: Ich würde genau das tun, was ich schon mache. Bücher schreiben, reisen, forschen und lehren. Ich arbeite einfach zu gerne, für mich ist meine Arbeit eine Berufung, und es ist ein Privileg, dafür bezahlt zu werden. Außerdem wären mir 1000 Euro zu wenig für ein gutes Leben.

Ok, Sie gehören zu den Privilegierten. Aber was ist mit den anderen, manch einer nimmt vielleicht nur das Geld und macht es sich bequem. Haben Sie keine Sorge, dass Sie so eine Generation von Faulpelzen produzieren?

Die Angst kann ich allen nehmen. Die ganz große Mehrheit der Deutschen will nicht in der Hängematte liegen und nichts mehr tun. Das haben sie jedenfalls gerade dem Forsa-Institut in einer aktuellen Umfrage für die Körber-Stiftung gesagt. Die allermeisten Menschen arbeiten ja nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der festen Strukturen, der Kontakte, der Anerkennung und weil sie etwas Sinnvolles tun und vielleicht sogar Spaß haben.

Aber es gibt doch viele gefährliche, langweilige Jobs, körperlich anstrengende Arbeit, wer säubert schon gerne jeden Tag dreckige Klos oder zieht im Schlachthof Gedärme aus Schweineleibern. Das macht doch dann keiner mehr?

Gut so. Diese Menschen könnten nun Nein sagen, die haben nicht mehr den materiellen Druck, arbeiten zu müssen. Heute erzwingt unser System durch materielle Not, dass Menschen Jobs annehmen, die eigentlich menschenunwürdig sind, die niemand gerne macht und die dennoch sehr schlecht bezahlt sind. Wir nehmen auch in Kauf, dass diese Menschen kürzer leben. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen aber hätten sie die Wahl. Die Folgen: Arbeitgeber müssen sich überlegen, ob Maschinen oder Roboter den Job erledigen können und ihre Prozesse schneller verändern. Da bietet die Digitalisierung eine historische Chance. Wenn wir die nicht nutzen, ist das eine Sünde. Falls das nicht möglich ist, müssen die Löhne für diese Jobs steigen, damit Menschen bereit sind, für ein paar Stunden Dinge zu tun, die sie heute gegen ihren eigentlichen Willen ein ganzes Leben lang machen müssen.