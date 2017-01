ETFs werden grün

10. Jan 2017 , Nadine Oberhuber

Das mit den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres kennt man ja: Sind sie erst einmal gefasst, fühlt man sich großartig. Doch wehe, es geht an die Umsetzung, da machen die meisten dann schnell schlapp, weil sie feststellen: Es kostet doch ganz schön viel Kraft, Nerven und Überwindung, Dinge zu tun, vor denen man sich bisher erfolgreich gedrückt hatte. So ähnlich erging es vielen Anlegern bisher beim „grünen Geld“. Zwar sagen in Umfragen rund 60 Prozent der Deutschen, dass sie gern genauer wüssten, wie und wo Banken und Fondsgesellschaften das Geld anlegen, das sie ihnen als Kunden in die Hand geben. Und jeder Dritte äußert ausdrücklich den Wunsch, sein Geld künftig nach umweltverträglicheren und sozialeren Kriterien zu investieren, also in nachhaltigere Finanzprodukte. In die Wirklichkeit überträgt das aber nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Deutschen. Denn gerade beim grünen Geld war es bisher alles andere als einfach, gute Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen.

Das lag vor allem daran, dass es in kaum einem anderen Bereich der Geldanlage so schwierig ist, den Durchblick im Gewirr der Produkte zu behalten. Zwar gibt es hunderte von solchen Grünanlagen am Markt, allein hierzulande existieren 403 grüne Publikumsfonds, in denen auch bereits 44 Mrd. Euro von Privatanlegern stecken. Doch die meisten davon sind Spezialfonds, die in verhältnismäßig riskante Unternehmen oder schwankungsanfällige Branchen wie erneuerbare Energien investieren, etwa in Solarhersteller, Windkraft oder Biogasanlagen, von denen bereits viele floppten. Oder es sind sehr breit aufgestellte Publikumsfonds, bei denen die Nachhaltigkeit allenfalls im Namen steckt. Sie heißen zwar Sustainable, Clean oder tragen ein Eco in ihrer Bezeichnung, doch allzu oft kritisieren Marktbeobachter, die wahre Nachhaltigkeit vieler dieser Fonds halte sich doch arg in Grenzen, weil sich darin auch Papiere von Automobilherstellern, Fluggesellschaften, Atomunternehmen oder sogar Ölförderkonzernen fänden.