Die neue Welt der Zinsen

21. Mär 2017 , Nadine Oberhuber

Das mit dem Gleichgewicht an den Märkten ist manchmal so eine Sache. Zwar strebt der Markt stets nach dem Punkt, an dem er ausbalanciert ist, aber den trifft er in Wahrheit nur sehr selten und oft nur für kurze Zeit. Momentan jedenfalls hat er eine leichte Schlagseite, die ihm die US-Notenbank Fed in dieser Woche verpasst hat: Sie hat die Zinsen in einem weiteren Schritt erhöht, was viele gehofft hatten. Sie liegen nun bei 0,75 bis 1,0 Prozent. Und damit nicht genug: Die Notenbank kündigte zwei weitere Zinsanhebungen für das laufende Jahr noch an. Das heißt, der Leitzins könnte zum Jahresende auf 1,5 Prozent steigen. Bis 2019 sollen es dann schon rund drei Prozent sein. Drei Prozent, das klingt schon fast wieder nach den guten alten Zeiten, in denen Anleger noch Erträge für Ihr Erspartes bekamen. Zunächst einmal war die Erleichterung über diese Ankündigung groß, auch an den Weltbörsen.

Der amerikanische Dow Jones Index zuckte am Verkündigungstag um rund 100 Punkte in die Höhe. Was allerdings bei einem derzeitigen Stand von gut 20.950 Punkten gerade einmal einem Anstieg um 0,5 Prozent entsprach. Der deutsche Dax legte vergleichsweise stärker zu: Er gewann knapp 140 Punkte am vergangenen Mittwoch, das waren gut 1,1 Prozent. Dabei knackte er sogar eine neue Rekordmarke und kletterte auf ein neues Allzeithoch. Allerdings hüpfte der Börsenindex auch aufgrund des Wahlausganges in Holland ein kleines Stückchen zusätzlich in die Höhe, er war also nicht allein von der amerikanischen Leitzinsanhebung begeistert. Am Folgetag sackten auch beide Indizes wieder ein wenig ab, dennoch bleibt als Gesamtbild der Woche: Die Aktienmärkte freuen sich über die steigenden Zinsen.