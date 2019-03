Rudolf Leiding

Rudolf Leiding übernahm im Oktober 1971 den Posten des Vorstandschefs. Er hatte bereits die VW-Tochter Audi in den 60er-Jahren zurück in die Gewinnzone geführt und sollte nun den Gesamtkonzern wieder in die Spur bringen. Mit der Einführung der Modelle Golf und Passat gelang ihm das auch zunächst. Ende 1973 gingen die Verkaufszahlen in der gesamten Autobranche jedoch zurück und Volkswagen rutschte in die roten Zahlen. Im Dezember 1974 trat Leiding zurück.