In diesen europäischen Staaten ist das Leben am billigsten.

#8 Polen und Serbien

Polen war einer von nur zwei deutschen Nachbarstaaten, in denen das Leben günstiger war als in der Bundesrepublik. Es lag 46 Prozent unter dem deutschen Preisniveau (der zweite günstigere Nachbar war Tschechien mit minus 27 Prozent). Die größte Ersparnis gab es in Polen bei der Telekommunikation (Porto, Telefon- und Internetgebühren). Die kostete im Schnitt 58 Prozent weniger als in Deutschland. Kaum Ersparnis gab es hingegen beim Alkohol. Serbien teilte sich unter den günstigsten Ländern Europas mit Polen Platz acht. Auch dort kostete Alkohol so viel wie in Deutschland, Energie hingegen weniger als die Hälfte. Das Foto zeigt den Spektrum Tower im Geschäftsviertel der polnischen Hauptstadt Warschau. Der Turm hieß früher TP S.A. Tower, nach seinem Hauptnutzer der Telekomunikacja Polska, die sich mittlerweile in Orange umbenannt hat und der größte Anbieter für Festnetztelefonie in Polen ist.