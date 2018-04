Im vergangenen Jahr hat Deutschland Waren im Wert von 1279,4 Mrd. Euro exportiert. Damit konnte die bisherige Höchstmarke des Jahres 2016 um satte 6,3 Prozent verbessert werden. Die Ausfuhren in die Europäische Union und in Drittländer stiegen gleichermaßen stark an. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, bietet in der aktuellen Nachrichtenlage jedoch auch Anlass zur Sorge. Denn mit seiner enormen Exportabhängigkeit ist Deutschland enorm verwundbar – sollte der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalieren.

„Knapp 45 Prozent der Wirtschaftsleistung sind Exporte. Das heißt, knapp die Hälfte der Jobs hängt direkt oder indirekt an der Exportwirtschaft. Ein Handelskrieg zwischen China und den USA hätte auch Auswirkungen auf deutsche Unternehmen“, sagte Marcel Fratzscher, Präsident des DIW-Instituts, im Interview mit Capital.

Erste Warnsignale aus der deutschen Konjunktur gab es bereits. Im Februar schrumpften die deutschen Exporte zum zweiten Mal in Folge – diesmal sogar um satte 3,2 Prozent. Nach dem guten Jahr 2017 startete die deutsche Wirtschaft also etwas schwächer ins neue Jahr – wenngleich zwei Monatszahlen unter Konjunkturexperten noch nicht als Trendwende gelten. Doch dass die Sorgen vor einem Handelskrieg auf der Stimmung in den deutschen Unternehmen lastet, ist an anderer Stelle deutlich bemerkbar: So sank der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex im März auf ein Elf-Monatstief.

Noch ist nicht klar, ob aus den Drohungen und Ankündigungen zwischen den USA und China tatsächlich auch Strafzölle werden. Klar ist derweil: Eine Abschwächung der Weltkonjunktur durch einen Handelskrieg und eine globale Kettenreaktion an Strafzöllen wäre Gift für die deutschen Exportfirmen.

Welche Branchen und Produkte wären besonders betroffen, wenn es tatsächlich zu einem Handelskrieg kommt und der Protektionismus in der Weltwirtschaft zunimmt? Hier kommen Deutschlands wichtigste Exportprodukte: