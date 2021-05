Brennpunkt Nordirland

Die Stimmung zwischen Protestanten und Katholiken ist aufgeheizt, weil Nordirland sich als Verlierer des Brexit sieht. Auch von dem Konfliktpotential rund um gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Standards ist die britische Provinz am stärksten betroffen. Sie exportiert drei Viertel ihrer Agrar- und Lebensmittelprodukte – vor allem Fleisch, der Sektor ist ihre größte Industrie. Nordirland hat zwar keine „harte“ Grenze zur EU (die Grenze zur Republik Irland bleibt offen), aber der Handel verläuft nicht reibungslos. Auch nicht mit den Briten: Die Zollgrenze verläuft nun in der Irischen See, was bedeutet, dass viele Waren kontrolliert und manche gar nicht mehr geliefert werden können. Regierungschefin Arlene Foster, die von der britischen Regierung eine Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls zum Post-Brexit-Handelsabkommen erwartete, trat zurück. Sie hatte die Unruhen als Druckmittel eingesetzt.