Je näher der Tag des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union rückt, desto stärker wird der Eindruck, dass die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit nur von einer Sache abhängt: der Lösung der irischen Grenzfrage. Doch am Horizont erscheint eine noch ernstere Bedrohung, die das Potenzial besitzt, viel größere und nachhaltigere Schäden zu verursachen.

Die Rede ist von der Gibraltar-Frage, die viele der Probleme umfasst, die die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach dem vollzogenen Austritt bestimmen werden. Es ist eines der wenigen Beispiele für eine Landgrenze zwischen Großbritannien und der EU und ein Ort umfangreicher grenzüberschreitender Mobilität. Täglich pendeln rund 10.000 Spanier nach Gibraltar (33.000 Einwohner), um dort zu arbeiten, hauptsächlich aus der spanischen Stadt La Línea de la Concepción.

Gibraltar ist auch ein Beispiel dafür, wie eng Großbritannien mit bestimmten EU-Ländern verflochten ist. Das Vereinigte Königreich ist einer der größten Wirtschaftspartner Spaniens. Gibraltar ist eine Drehscheibe für die Finanz- und Versicherungsbranche, Online-Glücksspiele und Spiele.

Gleichzeitig gewährt Gibraltar einen Blick auf die Knackpunkte der künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Nach dem Ausscheiden aus der EU-Zollunion 1972 legte Gibraltar wesentlich niedrigere Steuersätze fest als sein europäischer Nachbar. So liegt beispielsweise der Körperschaftsteuersatz bei zehn Prozent im Vergleich zu 25 Prozent in Spanien. Die Regierung in Madrid betrachtete Gibraltar deshalb lange Zeit als de facto Steuerparadies und ärgerte sich über die parasitäre Existenz der britischen Enklave an seiner Südgrenze. Gibraltar ist jedoch Teil des europäischen Binnenmarktes.

Wo ist der Backstop für Gibraltar?

An Gibraltar werden vor allem die Probleme deutlich, die entstehen werden, wenn Großbritannien die EU zu Bedingungen verlässt, die auf eine harte Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU hinauslaufen. Die spanische Provinz Cádiz profitiert offensichtlich vom grenzüberschreitenden Handel und Verkehr, auch unter den derzeit kontrollierten Bedingungen. Und Gibraltar selbst ist angewiesen auf Arbeitnehmer, Geld, Waren und Dienstleistungen aus Spanien, den sein Zugang zum Binnenmarkt garantiert. Eine harte Grenze würde Spanien sicherlich schaden, aber die Wirtschaft Gibraltars würde irreparable Schäden davontragen.

Seit Beginn der Brexit-Verhandlungen ist die Gibraltar-Frage immer getrennt von den wichtigsten Diskussionen zwischen Großbritannien und der EU behandelt worden. Stattdessen wurden die Fragen in bilateralen Gesprächen zwischen Großbritannien und Spanien erörtert – auf Drängen Madrids ohne Beteiligung der Regierung von Gibraltar. Bei der Entscheidung über die Frage, was mit Gibraltar geschehen soll, haben die bilateralen Gespräche absoluten Vorrang vor den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. In den Leitlinien des Europäischen Rates für die Durchführung der Brexit-Verhandlungen wurde als Grundprinzip anerkannt, dass sich sowohl das Vereinigte Königreich als auch Spanien darauf einlassen müssen, alle künftigen Vereinbarungen zwischen London und Brüssel auch auf Gibraltar anzuwenden.

Um dem besonderen Status Gibraltars Rechnung zu tragen, gibt es in der Brexit-Vereinbarung ein eigenes Protokoll. Aber im Gegensatz zum Protokoll über Nordirland, das im Detail darlegt, welche Gesetze und Bestimmungen dort nach dem Brexit gelten werden, ist das Protokoll über Gibraltar relativ spärlich. Es erkennt lediglich die wirtschaftlichen Vorteile an, die der freie Personenverkehr für Gibraltar und Spanien mit sich gebracht hat, und sieht einen gemeinsamen britisch-spanischen Koordinierungsausschuss vor, der einige Schlüsselfragen für die Zukunft Gibraltars erörtern soll. Dazu gehören Arbeitsbedingungen, Luftverkehrsrecht, Steuern und Betrug, Schmuggel und Geldwäsche, Abfallwirtschaft, wissenschaftliche Forschung, Fischerei und Polizei.

Und im Gegensatz zum nordirischen Protokoll, das zum größten Teil erst nach Ablauf der zweijährigen Brexit-Übergangsfrist in Kraft treten soll, gilt das Protokoll über Gibraltar nur für die Dauer der Übergangszeit. Das bedeutet, dass die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich, Spanien und Gibraltar noch völlig ungeklärt sind. Sie müssen daher einen wichtigen Teil der nächsten Verhandlungsphase bilden.