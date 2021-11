#3 China

Die fünf größten Zentralbanken der Welt liegen jeweils mindestens eine Billion Dollar auseinander. Gleich zwei Billionen Dollar vor dem Nächstplatzierten rangiert die Zentralbank Chinas auf Platz drei. Die People's Bank of China verwaltete laut dem SWFI im September 2021 umgerechnet rund 5,1 Billionen Dollar an Vermögenswerten. Das entsprach in etwa dem Wert von Ende 2019. Damals lag die chinesische Zentralbank auf Platz eins des internationalen Rankings. Mittlerweile wurde sie jedoch von zwei Ländern überrundet. Die People's Bank of China wurde 1948 gegründet und ist nicht zu verwechseln mit der bereits 1912 gegründeten Bank of China.